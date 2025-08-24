"MOŽE KAO U POLJSKOJ": Boško Đurovski veruje da Zvezda ide u Ligu šampiona

UKOLIKO Crvena zvezda na Kipru odigra kao u Poljskoj, vrata Lige šampiona će joj se širom otvoriti. Neočekivani poraz od fudbalera Pafosa na "Marakani" nije kao neke uzdrmao Boška Đurovskog, pravog zvezdaša od glave do pete i on je uveren da su izabranici Vladana Milojevića i te kako sposobni da u utorak (21.00) neprijatnu situaciju preokrenu u svoju korist.

On smatra da crveno-beli nisu bili loši u prvoj utakmici.

- Priznajem da me je malo iznenadio utisak onih navijača koji su bili razočarani posle 1:2 i kritikovali slabu igru. Ne delim takvo mišljenje, kao da nismo gledali istu utakmicu. Primili smo rano gol, nekad to zna da bude dobro ako usledi brz odgovor. Mi smo prvo poluvreme odigrali vrlo dobro, pritiskali protivnika, stvorili dve, tri dobre prilike i samo je falilo izjednačenje. Dominirali smo i kasnije, oni su se branili, igrali na kontre. Ne treba biti neki filozof da se zaključi kako su Kiprani brza i neugodna ekipa. Nažalost, Zvezda je posle deset godina izgubila utakmicu kod kuće u kvalifikacijama i nikako ne sme da se baca drvlje i kamenje po igračima i stručnom štabu. Ljudi, dajte malo strpljenja - poručio je Đurovski "nevernim Tomama".

Zvezdina legenda i njen bivši trener iz stručnog ugla je pronašao argumente koji bi u Limasolu trebalo da prevagnu.

- Pre svega, vraćaju se Krunić, Arnautović, Rodrigao, možda i Radonjić. Sa njima će to biti sasvim druga priča. Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić je u pravu što bezrezervno veruje u ovaj tim i prolazak, i ja sam optimista. Utakmica protiv Leha treba da nam bude "recept" za prolaz. U Poznanju smo odigrali taktički fenomenalno, visoko smo izašli, udavili smo Leh koji je dobra ekipa, ništa slabija od Pafosa. Mislim da će Miloje nešto slično da napravi, jer mi nemamo šta da izgubimo. Bićemo jači i kompletniji. Slažem se da Arnautović počne utakmicu ako je spreman, sa igračem takvog kalibra i iskustva biće lakše da se napadne, moraćemo da rizikujemo. Njihova tranzicija je opasna, ali ako ih dobro pritisnemo lakše ćemo da ih destabilizujemo.

Đurovski traži razumevanje od navijača jer je njegov kolega Milojević svakog leta u delikatnoj situaciji.

- Ne možemo mi kao vrhunske ekipe poput Reala i Barselone da sačuvamo kostur tima i pojačamo ga sa 2,3 vrhunska igrača. Ekipe poput Pafosa imaju bogate vlasnike i oni nakupuju dobre igrače sa svih strana i takođe mogu da ih sačuvaju duže vreme. Pritom, niko od njih ne očekuje nešto veliko i oni opušteno igraju. Zvezda je negde između, uvek se traže rezultati, non-stop je pod pritiskom, a primorani smo da prodajemo mlade igrače. Stalno menjamo ekipu i sada je više od pola tima promenjeno i onda je teško u kvalifikacijama napraviti igru. Zato svi moramo da budemo strpljivi - rekao je Đurovski.

Najlepše je u Ligi šampiona

NIJE tragedija igrati i u Ligi Evrope, ali...

- Lepše je biti u Ligi šampiona, iako vlada mišljenje da je Liga Evrope po našoj meri, Zvezde, gde može lakše da se pobeđuje i nadigrava. Nije samo u pitanju veća zarada, Zvezda kao klub zaslužuje da bude u društvu najvećih - smatra Đurovski.

