FSS HITNO REAGOVAO ZBOG KERKEZA! Ovo je ipak istina o Milošu...

Otac Miloša Kerkeza, Sebastijan, je gostujući u podkastu "Indirektno" između ostalog rekao i da je fudbalski savez Srbije imao nezainteresovan pristup za talentovanog levog beka.

FOTO: N. Paraušić

Sve to je objasnio kao razloge odluke zašto je Miloš, koji je rođen u Vrbasu, na kraju izabrao da igra za reprezentaciju Mađarske, a sada je stigla reakcija iz FSS koji demantuje sve te navode.

"Želimo da obavestimo javnost da smo u više navrata i sa punim uvažavanjem pristupili pokušajima da ubedimo mladog Miloša Kerkeza da svoju budućnost veže za reprezentaciju Srbije. Kontakti su bili višestruki i vođeni sa jasnom željom da se mladom igraču pruži osećaj poštovanja, podrške i pripadnosti", navodi se u saopštenju FSS.

U istom saopštenju se oglasio i direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić koji ističe da je lično razgovarao u više navrata sa Sebastijanom Kerkezom.

"Iznenađuje me lakoća s kojom su izrečene netačne tvrdnje o navodnoj nezainteresovanosti Fudbalskog saveza Srbije za Miloša Kerkeza. Istina je potpuno drugačija. Praksa Saveza je da razgovore vodimo sa roditeljima u situacijama kada su deca još uvek maloletna. Tako je bilo i u slučaju Miloša Kerkeza, kao i u slučajevima Aleksandra Pavlovića i Stefana Bajčetića. Najmanje pet puta sam zvao oca Sebastijana i svaki taj razgovor nije trajao manje od sat vremena. I u svakom tom kontaktu, izražavao sam veliku i iskrenu želju Saveza da Miloš obuče dres Srbije. Bilo je jasno da se radi o talentovanom i perspektivnom igraču i želeli smo da bude deo naše budućnosti. Pored direktne komunikacije, zamolio sam i Miloševe saigrače iz Milana, Radeta Krunića i Marka Lazetića, da sa njim neformalno razgovaraju, da mu prenesu našu želju i pokušaju da ga motivišu da se odluči za Srbiju. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći, bez pritisaka i sa poštovanjem prema njegovoj odluci", rekao je Lazetić.

Istakao je i da mu je od samog početka bilo jasno da porodica Kerkez ima drugačije planove.

"Tokom jednog razgovora, otac Sebastijan mi je otvoreno rekao da će se Miloš opredeliti za Mađarsku jer je to – citiram 'najlakši i najbrži put da on i supruga dobiju mađarski pasoš'. Takve razloge neću komentarisati, ali ih ne možemo nazvati sportskim. Zato me dodatno čudi da se sada u javnosti gradi narativ o nebrizi ili neozbiljnosti Saveza, jer je istina potpuno drugačija. Na sreću, imamo i drugačije primere, poput Lazara Samardžića i Jan-Karla Simića. Ili malog Nemanje Motike. Iako svestan svih posledica i problema sa kojima će se suočiti u Bajernu, bez trunke dileme prihvatio je poziv Srbije, pokazujući ogroman patriotizam i privrženost dresu koji nosi. Fudbalski savez Srbije će uvek raditi u interesu mladih igrača i naše reprezentacije. A ko god želi da igra za Srbiju - zna da su vrata širom otvorena. Svi ostali imaju pravo na svoj put, ali onda treba i da preuzmu odgovornost za sopstvene odluke", zaključio je Nikola Lazetić.

Na kraju su iz FSS poručili da "izražavaju žaljenje zbog pokušaja da se kroz medijske nastupe naruši kredibilitet njegovih selekcija i ljudi koji savesno i profesionalno rade svoj posao. U duhu istine, sporta i fer-pleja i da su osećali obavezu da se oglase i zaštite integritet FSS i selektora"