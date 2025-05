LAMIN JAMAL VREDNIJI OD VELIKIH IMENA SVETSKOG FUDBALA: Kada vidite ove brojke sve će vam biti jasno (FOTO)

Market Value at 17 years old:



◉ LAMINE YAMAL — €180M

◎ Ansu Fati — €40M

◎ Jude Bellingham — €27M

◎ Rodrygo — €10M

◎ Vini JR — €10M

◎ Neymar JR — €1M

◎ Eden Hazard — €400k

◎ Erling Haaland — €300k

◎ Kylian Mbappé — €250k



𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 🇪🇸⭐️ pic.twitter.com/IYWkx3fZH0 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 14, 2025