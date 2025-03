RUSIJA OVO JOŠ NIJE VIDELA: Dejan Stanković danas "sipao" 323.300 evra direktno u džepove fudbalera Spartaka

Rusija je, otkako je Dejan Stanković preuzeo FK Spartak iz Moskve, prošla od stanja sunjičavosti prema njegovim trenerskim kvalitetima (jer uvodni rezultati nisu bili dobri) do oduševljenja (jer je upravo savladan i "nesavladavi" šampion). Ali, Srbin se pobrinuo za još jednu stvar koja je oduševila njegove igrače.

Za one koji ne prate ruski fudbal tako pomno, u najkraćem - poslednjih godina "ruski fudbal je (uglavnom) = Zenit". Jer klub iz Sankt Peterburga jeste 11 puta ukupno bio prvak SSSR-a i Rusije, ali je to i u poslednjih šest godina.

Njegova dominacija je tolika da je od 2007. samo triput bio van vodeće trojke, a pritom fudbal Ruske Federacije ima priličan broj ozbiljnih klubova, naročito moskovskih (mada su od raspada Sovjetskog Saveza šampioni bili i Rubin iz Kazanja (dvaput) i Spartak-Alanija iz Vladikavkaza)).

Klub čiji je šef stručnog štaba Dejan Stanković je od 2001. samo jednom bio ruski šampion, pa i ne čudi oduševljenje Spartakovih pristalica "Stankovićevom renesansom".

A oduševljeni su i igrači.

U glavni grad Ruske Federacije stigao je Zenit, a ekipa srpskog stručnjaka je golom u 90. minutu došla do trijumfa od 2:1. Imajući u vidu Stankovićevo "dirigovanje" koje je dovelo do te pobede, a u pitanju je prva prvenstvena nad Zenitom od 2017. godine, čelni ljudi kluba su rešili da - "odreše kesu".

Bonusi za pun novčanik!

Naime, kako javlja novinar Ivan Karpov, "Spartakovim prvotimcima isplaćeno je danas po 2,1 milion rublji, onima koji su ušli u igru sa klupe po milion, a neiskorišćenim rezervistima po 435 hiljada".

"Prevedeno" u nama poznatije valute (ostavićemo na kratko po strani da je sto rublji oko 128,6 dinara), pomenuto saznanje ruskog novinara znači da će svaki član startne postave, a među njima i srpski reprezentativac Srđan Babić, dobiti oko 23.000 evra za ovaj trijumf, svaki rezervista koji je je zaigrao po 10.900, a oni koji nisu po 4.700.

U dinarima, to bi bilo po 2,7 miliona dinara za sve one koji su bili na terenu od starta, tj. 1,28 miliona za svaku iskorišćeenu rezervu, odnosno po 559.000 dinara za svaku neiskorišćenu.

I, kada se sve to zbroji, a bilo je 11 prvotimaca, tri izmene i osmorica igrača koji su ostali na klupi, ukupno se dođe do oko 323.300 evra, koliko su danas dobili igrači zahvaljujući Stankovićevim "dirigovanjem" do dugo iščekivanog trijumfa.

Kako je Spartak pobedio Zenit?

Podsetimo, Moskovljani su u "najboljem" trenutku, kada je o prvom delu meča poveli - junak utakmice Martins Pereira je dao gol u sudijskoj nadkonadi vremena, što obično ume da veoma destimuliše rivala.

Ali, Zenit nije tek tako - višestruki osvajač trona.

Štaviše, u drugom delu meča imao je i veći posed lopte, i više šuteva u okvir gola (2 naspram 1), a jedan od njih bio je i koban za crveno-bele.

Igrao se 84. minut kada je Luiz Henrike sa ivice kaznenog prostora postigao vrlo efektan gol za ekipu iz Sankt Peterburga, šokirajući tako navijače Spartaka.

Činilo se da će na kraju najveći pobednik biti Krasnodar, te da će ostati prvi sa +2 u odnosu na Zenit a, verovatno nedostižnih +5, u odnosu na Spartak, ali...

U 90. minutu Martins Pereira je izrastao u junaka crveno-belih iz ruske prestonice.

Postao je dvostruki strelac vrlo spretnom reakcijom na jedno proigravanje kroz sredinu, izazvaši tako euforiju na stadionu Moskovska arena, koji nije bio ovako krcat godinama.

I ne čudi.

Čekala se prva prvenstvena pobeda Spartaka nad Zenitom osam godina.

I dočekana je.

Upravo zato je, pred poslednji sudijski zvižduk, Stanković svima na stadionu pokazao koliko voli one koji celog sebe daju za ekipu - kada je zamenjen Ezekijel Barko, Srbin ga je dočekao na aut-liniji, podigao i - odneo odatle.

Publika je bila oduševljena, a trener Spartaka pomenutom saigraču viknuo iz sveg glasa "Bravo!" i apludirao mu.

Ruska Premijer liga - tabela

Stanje na vrhu tabele ruskog prvenstva u fudbalu sada je sledeće: Krasnodar posle pobede nad osmoplasiranim Rostovom u gostima (0:1) vodi sa 46 boda, Zenit i Spartak imaju po 43, a iza su još tri moskovska kluba - Lokomotiva sa 40, Dinamo sa 39 i CSKA sa 38 bodova.

