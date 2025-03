BOMBA IPAK NIJE EKSPLODIRALA! Evo zašto jedan od najboljih igrača sveta neće obući dres srpskog kluba

Kao "bomba" je nedavno odjeknula informacija da će jedan od najboljih futsalera sveta svih vremena Rikardinjo zaigrati u Srbiji, ali to se ipak neće desiti.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Portugalac (39) je trebalo da potpiše za KMF Smederevo, bio bi to najveći ugovor u istoriji srpskog futsala, a o razlozima zbog kojih se to nije dogodilo je za "Telegraf" govorio Goran Lazić, prvi čovek Smederevaca.

"Prelazni rok je završen, tako da je propala šansa da vidimo Rikardinja kod nas. Čekali smo do poslednjeg dana i on nas je pozvao poslednjeg dana, ali, nažalost, nismo dobili taj jedan papir bez kojeg nismo mogli da realizujemo transfer. U pitanju je garancija da može da snimi reklamu za jednog našeg sponzora, koji je bio spreman da ga isplati, ali da on snimi reklamu", rekao je Lazić i dodao:

FOTO: EPA

"Mi nismo hteli da potpisujemo nište bez tog papira, jer onda ne bismo bili u mogućnosti da ga isplatimo bez sponzora. Bio je potpisan i predugovor, ali na kraju ipak nije došlo do transfera. Mnogo nam je žao, ali nadamo se da ćemo u budućnosti ipak da ga vidimo u Smederevu. On sada može da potpiše za neki od klubova u Arabiji, ne znam da li će otići tamo na bar četiri meseca, nude mu ozbiljan novac, ali on je više bio zainteresovan za našu ponudu. Dogovorili smo se da priča ostane otvorena do leta, pa ćemo ponovo pričati".

Rikardinjo je najveći trag u klupskoj karijeru u dresu Benfike.

Sa Portugalom je osvojio Evropsko prvenstvo 2018. i Svetsko prvenstvo 2021. godine.

