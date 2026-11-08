Kakav meč: Tofaš iznenadio evroligaša!

NEOČEKIVAN poraz Efesa u prvenstvu Turske.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Tim iz Istanbula poražen je kao domaćin od Tofaša sa 93:87 (21:21, 25:17, 21:31, 26:18) u 7. kolu tamošnjeg šampionata.

Ekipa iz Burse sjajnom igrom u završnici utakmice uspela da slomi evroligaša i ostvari važan trijumf.

#BSL | Maç sonucu | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. Hafta | Deplasmanda galibiyet bizim! 👏 Anadolu Efes 87-93 TOFAŞ ▶️ Bryce Jones 20 sayı ▶️ Shavar Reynolds 16 sayı ▶️ Treshwan Thurman 16 sayı ▶️ Terrell Carter 14 sayı #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere https://t.co/Lb9GlINJ7B — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) November 8, 2026

Efesu je ovo drugi vezani poraz na svom parketu, nakon što je poražen od Pariza (90:95) od Pariza i najelitnijem takmičenju.

Tofaš je do pobede predvodio Brajs Džons sa 20 poena, dok je Šavar Rejnolds brojao do 16. Na drugoj strani najbolji je bio Doron Rasel sa 14 poena i 12 asistencija. David Mutaf i Santi Justa su postigli po 13.

Efes posle ovog neuspeha ima učinak 5-2 i četvrti je na tabeli. Tofaš je na 3-4 i zauzima osmu poziciju.

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