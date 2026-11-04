ČLANOVI POZNATOG BENDA OSTALI BEZ REČI: Pojavili se na RTS pre mesec dana, sad ih dočekalo iznenađenje (FOTO)

MOMCI iz Dijamanti benda, ove godine, kada slave svoj prvi junilej predstavili su publici na osmom Saboru narodne muzike Srbiji na RTS.

Foto: Novosti

Naime, oni su se predstacili pesmom koju potpisuje jedan od najplodonosnijih kompozitora sa naših prostora, i oduševili publiku.

Nakon što su svoju premijeru imali na Javnom servisu, doživeli su i nove uspehe i to baš sa novom pesmom "Ni za mesec, ni za dva“.

Kako ih posebno obožava publika iz Beograda, njihova nova pesma ušla je u trending i to na teritoriji za grad Beograd, pa se pozicionirala na 9. mesto.

- Baš je jako teško, mi stalno tragamo za pesmama, za dobrom pesmom koju ćemo snimiti, i stvarno nije lako. Ovo je jedna od retkih pesama koju smo slušali pre nekoliko meseci i razmišljali: hoćemo-nećemo. Nekako nam je ostala u sećanju na prvo slušanje. Ostavila je veliki utisak na nas i tako se desilo da će premijera pesme biti na festivalu - rekao je Dejan, a nadovezao se Mladen:

- Naši stari saradnici Milan Miletić i Endži Mavrić, ozbiljna ekipa što se tiče aranžmana i teksta, i, naravno, mi kao izvođači. Foto: SEMUS

Otkrili su i kako su došli na ideju da se prijave na RTS-ov festival, što je prvo takmičarsko iskustvo u njihovoj karijeri benda, dugoj već punu deceniju.

- To nam je prvo takmičarsko iskustvo, a kao i sve u životu, desilo se spontano. Nameste se neke stvari, prosto. Ono što je interesantno jeste da ove godine slavimo 10 godina rada u ovom sastavu i snimanja autorskih, naših pesama. To što ćemo pesmu promovisati na festivalu, nadam se, daje joj veću težinu.

Pevač ističe da sada nema tremu, ali da ne zna šta može da se desi kada stane na scenu RTS-a.

- Iskreno, sada nemam tremu, ali ne znam šta će da se desi kad stanem na tu scenu. Peva se uživo. Kad se upale kamere, znam da ide uživo. Nadam se da neću imati tremu, ali videćemo. Kod mene trema postoji samo kad se upale kamere, a ovako, uživo na nastupima, nikad nemam tremu. Ovo je ipak nešto drugačije, Sabor je na RTS-u, uživo je sve - objašnjava Mladen.

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