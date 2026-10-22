POSETA ŠPANIJI: Tea Tairović u Valensiji iz njoj poznatog razloga (FOTO)
MUZIČKA zvezda Tea Tairović boravila je u Valensiji, poznatom španskom gradu, a njen put je pod velom tajne.
Po svemu sudeći, povukla se iz javnosti na neko vreme, uprkos tome što je i dalje jedna od najangažovanijih pevačica i što nastupa svakog vikenda.
Srpska Bijonse, kako je nazivaju mnogi domaći mediji, ipak je zaintrigirala svoje fanove na društvenim mrežama kada je objavila svoje fotke iz Španije.
Kako saznajemo, Tea je u tajnosti otišla na nekoliko dana u Valensiju, ali razlog odlaska nije poznat.
I dok fanovi spekulišu da slavna kantautorka možda sprema nešto novo, nije isključeno da je pevačica poželela da napravi mali predah od svega.
Tea je, inače, objavila fotografiju na kojoj je bez trunke šminke i još jednom pokazala da je jedna od naših najlepsih pevačica.
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