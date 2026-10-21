USIJAO DRUŠTVENE MREŽE: Pevač objavio poruku koja je sve zatekla (FOTO)

NEKADAŠNjI pobednik muzičkog takmičenja "Operacija trijumf" Adnan Babajić, godinama vodi miran život daleko od estradnih skandala i kamera.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Međutim, fotografija i teške reči koje su osvanule u javnosti doslovno su šokirale sve koji ga prate. Poruka koja je u sekundi podigla ogromnu prašinu i usijala društvene mreže glasi:

– Ostavljam te, luda ženo.

S obzirom na to da je Babajić važio za nekog ko po svaku cenu čuva privatnost i izbegava javne drame, ova izjava je pokrenula lavinu spekulacija o ozbiljnom bračnom krahu, porodičnom kolapsu i teškim privatnim lomovima iza zatvorenih vrata.

Niko iz pevačevog bliskog okruženja za sada ne želi da daje zvanične izjave, a javnost i fanovi sa nestrpljenjem čekaju njegov naredni korak i konačno objašnjenje šta se zapravo događa u njegovom životu.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć