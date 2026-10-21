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USIJAO DRUŠTVENE MREŽE: Pevač objavio poruku koja je sve zatekla (FOTO)

Dušan Cakić

21. 10. 2026. u 17:00

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NEKADAŠNjI pobednik muzičkog takmičenja "Operacija trijumf" Adnan Babajić, godinama vodi miran život daleko od estradnih skandala i kamera.

УСИЈАО ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ: Певач објавио поруку која је све затекла (ФОТО)

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Međutim, fotografija i teške reči koje su osvanule u javnosti doslovno su šokirale sve koji ga prate. Poruka koja je u sekundi podigla ogromnu prašinu i usijala društvene mreže glasi:

– Ostavljam te, luda ženo.

S obzirom na to da je Babajić važio za nekog ko po svaku cenu čuva privatnost i izbegava javne drame, ova izjava je pokrenula lavinu spekulacija o ozbiljnom bračnom krahu, porodičnom kolapsu i teškim privatnim lomovima iza zatvorenih vrata.

Niko iz pevačevog bliskog okruženja za sada ne želi da daje zvanične izjave, a javnost i fanovi sa nestrpljenjem čekaju njegov naredni korak i konačno objašnjenje šta se zapravo događa u njegovom životu.

 

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