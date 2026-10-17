POVRATAK U "GRAND" I ISTINA O ŽIVOTU NA ESTRADI: Zorana Mićanović bez zadrške o uspehu, novcu i pritisku zbog izgleda (FOTO)

MLADA folk zvezda Zorana Mićanović koja je publiku osvojila prvim hitom "Sikter" i obradom pesme "Večera" muzičke dive Violete Viki Miljković otvoreno govori o poslovnim odlukama, povratku u "Grand" produkciju i manje glamuroznoj strani estradnog života.

Foto: Privatna arhiva

U intervjuu za "Večernje novosti" otkriva i zašto se nije pronašla u pesmi „Baraba“, koju je nedavno objavila Aleksandra Mladenović, ali i sa kakvim se pritiscima suočavaju pevači na nastupima. Foto: Privatna arhiva

*Nedavno je Aleksandra Mladenović objavila pesmu „Baraba“. Da li je tačno da ste vi odbili tu pesmu?

– Pesma je super, ali se ja nisam pronašla u njoj. Sada ću se vratiti na fazon svoje prve pesme „Sikter“.

*Nakon što ste saopštili da više niste članica „Grand produkcije“, pojavile su se priče da se vraćate. Da li je to tačno?

– Jeste, sredili smo naše odnose i nadam se da ću uskoro ponovo biti u „Grandovim“ emisijama. Svesna sam moći „Granda“ i toga da je to posebna kuća. Kada ponovo stanem na tu scenu, mislim da ću pasti u nesvest od treme, jer ona ne može tek tako da nestane.

*Koja vam je pesma donela više novca „Sikter“ ili „Večera“?

– Obe pesme su mi donele veliku popularnost, ali mi je „Večera“ donela više posla, odnosno veselja. Ljudi koji slušaju tu vrstu muzike vole da časte i daju novac. Foto: Privatna arhiva

*Šta se dešava na vašim nastupima, a da publika o tome uglavnom ništa ne zna?

– Ljudi ne znaju šta se sve dešava na nastupima. Dolaze i naoružani ljudi koji nas ucenjuju, a mi ne možemo mnogo da uradimo jer bi, ako bismo im se suprotstavili, možda moglo nešto da nam se desi. Kolege o tome uglavnom ne pričaju. Dosta toga na društvenim mrežama je lažno. Prikazujemo glamur, ali to nije normalan život, već instagram-život.

*Imate samo 21 godinu. Koliko su ljudi surovi kada je fizički izgled u pitanju i kako se nosite sa pritiskom da uvek budete sređeni?

– Ovakav način života nas uništava. Ne možemo da izgledamo isto kao neko ko živi zdravo. Ja ne živim zdravim životom. Možemo da idemo u teretanu, negujemo se i trudimo da vodimo računa o sebi, ali posle nastupa pojedem pljeskavicu ili picu, ne spavam dovoljno i stalno se šminkam. Sve to utiče na mene.

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