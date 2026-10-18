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PROBLEMI U POSLOVNIM, PORODIČNIM I PARTNERSKIM ODNOSIMA Astro savet za nedelju, 18. oktobar: Evo na koga utiče prva Mesečeva četvrt u Jarcu

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 10. 2026. u 07:00

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JEDNOM godišnje, prva Mesečeva četvrt nađe se u poslovičnom, krutom, rezervisanom Jarcu, a ove godine ta faza Meseca formira se 18. oktobra, u popodnevnim satima, na 25. stepenu desetog zodijačkog znaka.

ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВНИМ, ПОРОДИЧНИМ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА Астро савет за недељу, 18. октобар: Ево на кога утиче прва Месечева четврт у Јарцу

Foto: Deposit/ Shad.off

U njemu je moć Meseca oslabljena, čineći osobe koje imaju ovu natalnu poziciju preosetljivim (mada to ne pokazuju), nesigurnim (naročito u mladosti) i sklonim depresiji.

Ova faza pogodna je za započinjanje poslovnih dogovora i pregovora, ali ne za sve znake. Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi će najviše osetiti uticaj ove Mesečeve mene, zato što ona pravi napet aspekt sa Saturnom koji upravlja Jarcem. To će se odraziti na poslovni život Ovnova, partnerske odnose Rakova, porodični život Vaga i na donošenje ličnih odluka kod Jarčeva.

Inkonjunkcija između slabog Meseca u Jarcu i jakog Jupitera u Lavu, donosi probleme u odnosu sa autritetima.

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