OŠTRE REAKCIJE NA TRAMPOV POTEZ: Ukinuo američke sankcije povezane sa Rusijom, Ukrajina doživela izdaju?

AMERIČKI predsednik, Donald Tramp, ukinuo je ključne američke sankcije i tarife povezane sa Rusijom samo nekoliko dana pre nego što su trebalo da stupe na snagu prema zakonu koji je potpisao prošlog meseca.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Među njima su carine na robu iz Rusije i kaznene mere za zemlje koje kupuju rusku naftu i gas.

U izvršnoj naredbi koju je Bela kuća objavila u petak, Tramp je naveo da je takva odluka u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj zakona bio je povećanje pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, koja je počela 2022. godine.

Tramp se, međutim, približio Moskvi dok je javno kritikovao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, uključujući izjave koje sugerišu da je Ukrajini potreban novi lider.

Nedeljama pre srednjoročnih izbora u SAD, na kojima se Trampovi republikanci bore da zadrže tesnu većinu u oba doma Kongresa, nove mere bi mogle dodatno povećati cene nafte, upozorili su analitičari.

Amerikanci se već suočavaju sa rastućim troškovima života, što se uglavnom pripisuje američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Zakon, čiji je glavni zagovornik u Kongresu bio pokojni republikanski senator iz Južne Karoline, Lindzi Grejam, predviđao je uvođenje carina do 100 odsto u roku od 30 dana na svu robu uvezenu u SAD iz pet zemalja koje su najveći uvoznici ruske sirove nafte ili gasa.

Takođe je uključivao sankcije protiv visokih ruskih zvaničnika, uključujući Putina, kao i protiv ruskih finansijskih institucija i takozvane ruske "flote u senci", odnosno brodova koji se koriste za zaobilaženje postojećih embarga.

Carina bi se primenjivala i na svaku zemlju koja svesno kupuje rusku naftu ili gas nakon 30 dana od usvajanja zakona, kao i na pet zemalja koje najviše pomažu Rusiji da zaobiđe sankcije.

Prema izvršnoj naredbi, izuzeće će ostati na snazi dok Tramp ili njegovi najviši zvaničnici ne smatraju da je prikladno preduzeti dalje korake.

Tramp je sredinom septembra potpisao Zakon o sankcijama Rusiji i Iranu pod nazivom Lindsi O. Grejam iz 2026. godine.

- Kongresu sam pružio formalnu potvrdu da je odobravanje takvog izuzeća u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku - rekao je Tramp u izvršnoj naredbi.

Zemlje poput Kine i Indije, koje su među najvećim kupcima ruske nafte, izrazile su zabrinutost zbog američkog zakona o sankcijama protiv Rusije.

Peking je saopštio da se protivi eksteritorijalnoj primeni zakona koji nema osnovu u međunarodnom pravu, dok je Indija upozorila Vašington da bi nove tarife mogle negativno uticati na bilateralne odnose.

Zakon dozvoljava predsedniku da odustane od sankcija jednostavnim obaveštavanjem Kongresa da je utvrdio da nisu u nacionalnom interesu.

Demokrata iz Predstavničkog doma, Don Bajer iz Virdžinije, oštro je kritikovao Trampovu odluku, optužujući ga da se dodvorava ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Trampova najnovija kapitulacija pred Putinom je još jedna izdaja naših ukrajinskih partnera i očigledno prkošenje jasnoj nameri Kongresa izraženoj u zakonu osmišljenom da kazni Rusiju zbog njenog nezakonitog ratnog agresora - rekao je Bajer u saopštenju.

Senator Ričard Blumental, jedan od autora zakona, objavio je na X:

- Ova izuzeća nemaju nikakve veze sa našom nacionalnom bezbednošću, već isključivo sa laskanjem Vladimiru Putinu.

- Republikanci i demokrate su usvojili ovaj zakon u ime Lindzija Grejama kako bi se smanjili ruski ratni prihodi. Tramp ga je sada uništio pre nego što su ključne sankcije mogle uopšte da nanesu bilo kakvu štetu - rekao je Aleksandar Kirk, aktivista za sankcije u nevladinoj organizaciji Urgevald.

- To je izdaja dvostranačkih napora koji stoje iza ovog zakona i direktna pomoć Vladimiru Putinu - dodao je.

- Kongres mora da se suprotstavi ovom povlačenju i da zahteva od administracije objašnjenje ko koristi ruskoj trgovini energijom time što je pošteđen pritiska koji je ovaj zakon trebalo da nametne. Ukrajina ne sme da plati cenu nevoljnosti Vašingtona da deluje - rekao je Kirk.

Tramp se nedavno našao na meti kritika nekoliko američkih senatora, uključujući i neke republikance, zbog sporazuma sa Rusijom o snabdevanju dizel gorivom.

Prema sporazumu, Tramp je pristao da ukine sankcije na ruski izvoz, a Rusija se obavezala da će snabdevati svetsko tržište dizel gorivom kako bi snizila cene goriva.

Zakonodavci koji su kritikovali sporazum upozorili su da će on pomoći u finansiranju ruskih ratnih operacija.

Putinov izaslanik za investicije, Kiril Dmitrijev, nazvao je Trampovu odluku o izuzeću od sankcija "zaista istorijskim trenutkom".

On je na društvenoj mreži X napisao da je zakon mogao praktično potpuno da zaustavi ekonomsku saradnju između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

(Indeks HR)

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