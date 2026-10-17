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DVANAEST HILJADA LJUDI UGLAS PEVALO NAJVEĆE HITOVE: "Magla" bend napravio noć za pamćenje u Zagrebu (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2026. u 20:17

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JEDNA od najvećih večeri u dosadašnjoj karijeri "Magla" benda dogodila se sinoć u Zagrebačkoj areni, gde je bend pred čak 12 hiljada ljudi odrzao veliki koncert koji će se dugo pamtiti.

ДВАНАЕСТ ХИЉАДА ЉУДИ УГЛАС ПЕВАЛО НАЈВЕЋЕ ХИТОВЕ: Магла бенд направио ноћ за памћење у Загребу (ФОТО)

Foto: isostudio.rs

Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvog do poslednjeg tona pevala zajedno sa Vladom i "Maglom".

Od prve pesme do velikog finala, emocija, energija i hiljade glasova u jednom.

Foto: isostudio.rs

Posebnu energiju koncertu dali su i gosti Rasta, Dženan Lončarević, Višnja Petrović i Albino, koji su zajedno sa Maglom podigli atmosferu do usijanja.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su se Magli na sceni pridruzili Albino i grupa Lelek, za zajedničku izvedbu pesme „Čuvam je“, koja je celu Arenu pretvorila u jedan veliki hor.

 

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