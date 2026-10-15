VOLELA SAM BARABU: Aleksandra Mladenović otvorila dušu - "Sve smo pale na priču i bile naivne" (FOTO)
FOLK zvezda Aleksandra Mladenović objavila je novu pesmu i spot "Baraba". te se osvrnula se na ljubavna iskustva i priznala da je, poput svake žene, ludo volela, onog pogrešnog.
Pevačica je ekranizovala novu numeru, a deo spota su momci iz njenog benda, ali i zgodni maneken.
- Volela sam barabu, smeh. Mislim da je svaku ženu u jednom trenutku zavela baraba i da smo sve nekada pale na priču i bile naivne. Samim tim mi se na prvu svidela pesma, bukvalno na prvo slušanje sam znala da ću je snimiti - rekla je Aleksandra za "Večernje novosti" i dodala:
- Čula sam je i posle toga je danima pevušila, bilo je vreme za jedan ozbiljan narodnjak. Čekam reakcije publike i moram da kažem da imam malu tremu.
Pesma pretenduje da postane ozbiljan hit, a odmah nakon objavljivanja na Jutjubu su se nizali pozitivni komentari.
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