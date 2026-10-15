Poznati

VOLELA SAM BARABU: Aleksandra Mladenović otvorila dušu - "Sve smo pale na priču i bile naivne" (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Aleksandra Mladenović objavila je novu pesmu i spot "Baraba". te se osvrnula se na ljubavna iskustva i priznala da je, poput svake žene, ludo volela, onog pogrešnog.

ВОЛЕЛА САМ БАРАБУ: Александра Младеновић отворила душу - Све смо пале на причу и биле наивне (ФОТО)

Foto: Dejan Milićević

Pevačica je ekranizovala novu numeru, a deo spota su momci iz njenog benda, ali i zgodni maneken.

Foto: Dejan Milićević

- Volela sam barabu, smeh. Mislim da je svaku ženu u jednom trenutku zavela baraba i da smo sve nekada pale na priču i bile naivne. Samim tim mi se na prvu svidela pesma, bukvalno na prvo slušanje sam znala da ću je snimiti - rekla je Aleksandra za "Večernje novosti" i dodala:

- Čula sam je i posle toga je danima pevušila, bilo je vreme za jedan ozbiljan narodnjak. Čekam reakcije publike i moram da kažem da imam malu tremu.

Pesma pretenduje da postane ozbiljan hit, a odmah nakon objavljivanja na Jutjubu su se nizali pozitivni komentari.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Objavljena nova karta Evrope, na njoj Srbija ima DRUGO IME - Nije greška!

Objavljena nova karta Evrope, na njoj Srbija ima DRUGO IME - Nije greška!