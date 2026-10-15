KEBA O SABORU NARODNE MUZIKE SRBIJE: Zaboravio sam da prijavim svoje pesme, a ova je moj favorit (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba ispratio je prvo veče ovogodišnjeg Sabora narodne muzike Srbije, posvećeno starogradskim pesmama i romansama, a posebno ga je obradovala kompozicija koja je osvojila drugo mesto.
– Svaki put pratim Sabor, a ove godine sam, verovali ili ne, bukvalno zaboravio da prijavim svoje autorske pesme. Gledao sam prvo veče i bilo je zaista dobrih kompozicija. Moj lični favorit bila je pesma „Uvek moja, moja više nikad“, a koja je na kraju bila nagrađena – rekao je Keba za "Večernje novosti" i dodao:
- Posebno mi je drago što je to delo mog dugogodišnjeg saradnika kompozitora Zorana Starčevića i tektopica Miomira Samuilovića, a želim da pohvalim i kolegu Đorđa Čavića koji je to odlično otpevao.
Starčević je ostavio značajan trag i u Kebinoj karijeri, potpisujući muziku za brojne hitove koji su obeležili njegov muzički put, među kojima su „Bre gidi džanum", Plavo oko, plakalo je", Nemam drage, nemam druga“ „Ej, sudbino", "Srce kuca tvoje ime“ i mnoge druge.
- Zoran i ja smo zajedno davnih dana uradili mnogo toga lepog što i dan-danas traje i trajaće, pa mi je utoliko draže što je njegova kompozicija naišla na pravi prijem.
Dragan će pratiti i drugo veče Sabora, posvećeno novokomponovanim narodnim pesmama, među kojima je još jedna Starčevićeva kompozicija, na šta je folk as poručio:
– Neka pobedi najbolja pesma! Najvažnije je da čuvamo pravu narodnu muziku, emociju i melodije koje dopiru do ljudi. To je ono što ostaje i što publika prepoznaje i ostaje, a čestitke i organizatorima festivala Savezu estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i Radio-televeziji Srbije.
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