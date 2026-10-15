DOŠLO JE VREME DA TO URADIM: Zorana Pavić progovorila o predstojećem koncertu koji publika dugo očekuje (FOTO)

POP zvezda Zorana Pavić održaće veliki koncert u MTS dvorani 11. novembra i ne krije koliko se raduje ovom događaju, te je istakla da je došao trenutak da svojoj publici priredi veče za pamćenje, koje su mnogi dugo priželjkivali

Foto: Novosti

Nakon godina provedenih na muzičkoj sceni i brojnih nastupa na kojima je bila gost svojim kolegama, pevačica je spremna da se publici predstavi na svom velikom koncertu i zajedno sa njom proslavi sve ono što je obeležilo njenu karijeru.

– Bila sam gost kolegama na raznim koncertima, a sad je došlo vreme da to uradimo mi – rekla je Zorana za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Publika će imati priliku da uživa u njenim poznatim pesmama i atmosferi kakvu samo živi nastupi mogu da donesu, a pevačica se nada da će ovo veče ostati u lepom sećanju svima koji budu deo ovog muzičkog događaja.

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