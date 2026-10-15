DOŠLO JE VREME DA TO URADIM: Zorana Pavić progovorila o predstojećem koncertu koji publika dugo očekuje (FOTO)
POP zvezda Zorana Pavić održaće veliki koncert u MTS dvorani 11. novembra i ne krije koliko se raduje ovom događaju, te je istakla da je došao trenutak da svojoj publici priredi veče za pamćenje, koje su mnogi dugo priželjkivali
Nakon godina provedenih na muzičkoj sceni i brojnih nastupa na kojima je bila gost svojim kolegama, pevačica je spremna da se publici predstavi na svom velikom koncertu i zajedno sa njom proslavi sve ono što je obeležilo njenu karijeru.
– Bila sam gost kolegama na raznim koncertima, a sad je došlo vreme da to uradimo mi – rekla je Zorana za "Večernje novosti".
Publika će imati priliku da uživa u njenim poznatim pesmama i atmosferi kakvu samo živi nastupi mogu da donesu, a pevačica se nada da će ovo veče ostati u lepom sećanju svima koji budu deo ovog muzičkog događaja.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OKUPIO ESTRADU: Mirzu Malkoča podržao Keba i druge brojne kolege (FOTO)
14. 10. 2026. u 20:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)