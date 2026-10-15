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DOŠLO JE VREME DA TO URADIM: Zorana Pavić progovorila o predstojećem koncertu koji publika dugo očekuje (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 16:15

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POP zvezda Zorana Pavić održaće veliki koncert u MTS dvorani 11. novembra i ne krije koliko se raduje ovom događaju, te je istakla da je došao trenutak da svojoj publici priredi veče za pamćenje, koje su mnogi dugo priželjkivali

ДОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ ДА ТО УРАДИМ: Зорана Павић проговорила о предстојећем концерту који публика дуго очекује (ФОТО)

Foto: Novosti

Nakon godina provedenih na muzičkoj sceni i brojnih nastupa na kojima je bila gost svojim kolegama, pevačica je spremna da se publici predstavi na svom velikom koncertu i zajedno sa njom proslavi sve ono što je obeležilo njenu karijeru.

– Bila sam gost kolegama na raznim koncertima, a sad je došlo vreme da to uradimo mi – rekla je Zorana za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Publika će imati priliku da uživa u njenim poznatim pesmama i atmosferi kakvu samo živi nastupi mogu da donesu, a pevačica se nada da će ovo veče ostati u lepom sećanju svima koji budu deo ovog muzičkog događaja.

 

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