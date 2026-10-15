NA NJEGOV ZAHTEV ZAKAZAN RANIJI TERMIN: Pomera se koncert Milančeta Radosavljevića u Nišu (FOTO)

KONCERT legendarnog Milančeta Radosavljevića u hali „Čair“ u Nišu, prvobitno zakazan za 15. oktobar, odložen je zbog prehlade, a na molbu pevača zakazan je novi, raniji termin 2. decembar.

Foto: Novosti

Milanče je želeo da se što pre susretne sa svojom publikom, pa će Nišlije ipak imati priliku da uživaju u njegovim pesmama pre nego što je prvobitno najavljeno.

– Želeo sam što pre da se družim sa publikom u Nišu. Zamolio sam organizatore za raniji termin i 2. decembar bio je prvi slobodan. Radujem se druženju sa publikom u „Čairu“ – poručio je pevač za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Iz organizacije ističu da Milančetovo zdravlje ostaje na prvom mestu, uz želju da pred publiku izađe potpuno spreman za veče puno pesme i emocija. Sve ulaznice kupljene za prvobitni datum važiće i za novi termin, bez potrebe za zamenom.

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