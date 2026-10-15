Poznati

NA NJEGOV ZAHTEV ZAKAZAN RANIJI TERMIN: Pomera se koncert Milančeta Radosavljevića u Nišu (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 16:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KONCERT legendarnog Milančeta Radosavljevića u hali „Čair“ u Nišu, prvobitno zakazan za 15. oktobar, odložen je zbog prehlade, a na molbu pevača zakazan je novi, raniji termin 2. decembar.

НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ ЗАКАЗАН РАНИЈИ ТЕРМИН: Помера се концерт Миланчета Радосављевића у Нишу (ФОТО)

Foto: Novosti

Milanče je želeo da se što pre susretne sa svojom publikom, pa će Nišlije ipak imati priliku da uživaju u njegovim pesmama pre nego što je prvobitno najavljeno.

– Želeo sam što pre da se družim sa publikom u Nišu. Zamolio sam organizatore za raniji termin i 2. decembar bio je prvi slobodan. Radujem se druženju sa publikom u „Čairu“ – poručio je pevač za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Iz organizacije ističu da Milančetovo zdravlje ostaje na prvom mestu, uz želju da pred publiku izađe potpuno spreman za veče puno pesme i emocija. Sve ulaznice kupljene za prvobitni datum važiće i za novi termin, bez potrebe za zamenom.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: Nisu bili zadovoljni

Tamara Grujić dala otkaz RTS-u, pa otišla na drugu televiziju: "Nisu bili zadovoljni"