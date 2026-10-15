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PONOVO SA PUBLIKOM U BEOGRADU: Halid Muslimović obeležava 45 godina karijere (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 17:00

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TAČNO godinu dana nakon prošlogodišnjeg koncerta u Beogradu, folk zvezda Halid Muslimović ponovo će zapevati u Plavoj dvorani Sava centra, 12. novembra.

ПОНОВО СА ПУБЛИКОМ У БЕОГРАДУ: Халид Муслимовић обележава 45 година каријере (ФОТО)

Foto: Dejan Milićević

Ovim nastupom obeležiće 45 godina karijere, tokom kojih je izgradio prepoznatljivo mesto na regionalnoj muzičkoj sceni.

Koncert pod nazivom „Mene je učilo vrijeme – ponovo zajedno“ biće prilika da publika uživo čuje pesme koje su obeležile brojne generacije.

– Četrdeset pet godina na sceni za mene predstavljaju godine pesme, emocija i uspomena. Najveća nagrada mi je što moje pesme i danas žive i što ih publika peva zajedno sa mnom. Radujem se ponovnom susretu u Plavoj dvorani – poručio je Muslimović za "Večernje novosti".

Foto: Dejan Milićević

„Hej, ljubavi u dalekom gradu“, „Putuj, putuj, srećo moja“, „Znam, za sve sam kriv“, „Želja si mi samo ti“ i „O, jarane, jarane“ samo su neki od njegovih hitova koji se i danas pevaju. Njihova dugovečnost svedoči o vezi koju je pevač tokom decenija izgradio sa publikom, kojoj će novembarski koncert doneti novo veče uz pesme koje su postale deo zajedničkih uspomena.

 

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