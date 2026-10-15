PONOVO SA PUBLIKOM U BEOGRADU: Halid Muslimović obeležava 45 godina karijere (FOTO)
TAČNO godinu dana nakon prošlogodišnjeg koncerta u Beogradu, folk zvezda Halid Muslimović ponovo će zapevati u Plavoj dvorani Sava centra, 12. novembra.
Ovim nastupom obeležiće 45 godina karijere, tokom kojih je izgradio prepoznatljivo mesto na regionalnoj muzičkoj sceni.
Koncert pod nazivom „Mene je učilo vrijeme – ponovo zajedno“ biće prilika da publika uživo čuje pesme koje su obeležile brojne generacije.
– Četrdeset pet godina na sceni za mene predstavljaju godine pesme, emocija i uspomena. Najveća nagrada mi je što moje pesme i danas žive i što ih publika peva zajedno sa mnom. Radujem se ponovnom susretu u Plavoj dvorani – poručio je Muslimović za "Večernje novosti".
„Hej, ljubavi u dalekom gradu“, „Putuj, putuj, srećo moja“, „Znam, za sve sam kriv“, „Želja si mi samo ti“ i „O, jarane, jarane“ samo su neki od njegovih hitova koji se i danas pevaju. Njihova dugovečnost svedoči o vezi koju je pevač tokom decenija izgradio sa publikom, kojoj će novembarski koncert doneti novo veče uz pesme koje su postale deo zajedničkih uspomena.
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