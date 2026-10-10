MUZIKA KOJA SE STVARA DUŠOM NE PROLAZI: Indira Radić o novim pesmama i veštačkoj inteligenciji (FOTO)
FOLK zvezda Indira Radić otkrila je da se sve češće savetuje sa veštačkom inteligencijom, ali da u muzici prednost uvek daje emocijama.
Za „Večernje novosti“ govorila je i o dugogodišnjim spekulacijama o odnosu sa Sašom Popovićem, kao i o novom albumu na kojem radi njen sin.
Pevačica je priznala da joj je „ChatGPT“ postao svakodnevni savetnik, čak i kada je reč o kupovini stvari za dom.
- Redovni sam „ChatGPT“ korisnik, znači, svaki dan ga nešto pitam. Savetovala sam se oko kreveta i dušeka, a kada sam otišla u radnju, prodavac mi je rekao da je to baš ta serija. Neverovatno je tačan – ispričala je Indira kroz smeh.
Ipak, kada je reč o muzici, veštačkoj inteligenciji ne prepušta ništa.
- Što se tiče pesama i muzike uopšte, tu mi ne treba veštačka inteligencija. To mora neko da uradi srcem i dušom, tako ja želim i nikako drugačije.
Indira se osvrnula i na spekulacije koje su godinama pratile njen odnos sa pokojnim čelnikom „Grand“ produkcije Sašom Popovićem, ističući da su ih oduvek povezivali prijateljstvo i saradnja. Kako je objasnila, Popović joj je pružio značajnu podršku na početku karijere, ali je njihov odnos uvek ostao isključivo profesionalan i prijateljski.
- Saša i ja nikada nismo imali ništa osim prijateljskog, poslovnog i kolegijalnog odnosa. Kada sam počinjala karijeru, iza mene je stala produkcijska kuća na čelu sa Ganetom Đurićem, Sašom Popovićem i Zoranom Bašanovićem. Saša mi je dao vetar u leđa, ali među nama je bilo samo prijateljstvo.
Iako publika godinama iščekuje njen novi album i koncert, pevačica ne želi da žuri sa objavljivanjem pesama. Na novom materijalu radi njen sin Severin Radić, uz pomoć drugih saradnika, a Indira ističe da posle toliko hitova oseća veliku odgovornost.
- Veliki je pritisak publike, stalno pitaju kada će novi CD i koncert. Moj sin radi na novom albumu, ali ima još saradnika. Velika je odgovornost uraditi nešto kvalitetno i stati iza toga posle toliko godina na sceni i toliko velikih hitova. Pesma mora da izađe iz dubine duše da bih u nju verovala.
Pomenula je i to što mlađe koleginice, među kojima je i Aleksandra Prijović, izvode njene stare pesme, poput numere „Na trapezu lokalnog cirkusa“, koje tako nastavljaju da žive i među novim generacijama publike.
- To su bila vremena koja su neponovljiva. Bilo je mnogo umetničkih duša koje su stvarale pesme iz dubine sebe i to se i danas oseća i vidi – porulila nam je folk zvezda.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZASENILA U BELOM: Mirna Košanin uživala sa lepoticama (FOTO)
09. 10. 2026. u 22:34
CELA BOEMSKA ČETVRT NA NOGAMA: Trubači opkolili Dragana Kojića Kebu (FOTO)
09. 10. 2026. u 21:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)