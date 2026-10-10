MUZIKA KOJA SE STVARA DUŠOM NE PROLAZI: Indira Radić o novim pesmama i veštačkoj inteligenciji (FOTO)

FOLK zvezda Indira Radić otkrila je da se sve češće savetuje sa veštačkom inteligencijom, ali da u muzici prednost uvek daje emocijama.

Foto: ATA Images/A. A.

Za „Večernje novosti“ govorila je i o dugogodišnjim spekulacijama o odnosu sa Sašom Popovićem, kao i o novom albumu na kojem radi njen sin.

Pevačica je priznala da joj je „ChatGPT“ postao svakodnevni savetnik, čak i kada je reč o kupovini stvari za dom.

- Redovni sam „ChatGPT“ korisnik, znači, svaki dan ga nešto pitam. Savetovala sam se oko kreveta i dušeka, a kada sam otišla u radnju, prodavac mi je rekao da je to baš ta serija. Neverovatno je tačan – ispričala je Indira kroz smeh.

Ipak, kada je reč o muzici, veštačkoj inteligenciji ne prepušta ništa.

- Što se tiče pesama i muzike uopšte, tu mi ne treba veštačka inteligencija. To mora neko da uradi srcem i dušom, tako ja želim i nikako drugačije. Foto: ATA Images/A. A.

Indira se osvrnula i na spekulacije koje su godinama pratile njen odnos sa pokojnim čelnikom „Grand“ produkcije Sašom Popovićem, ističući da su ih oduvek povezivali prijateljstvo i saradnja. Kako je objasnila, Popović joj je pružio značajnu podršku na početku karijere, ali je njihov odnos uvek ostao isključivo profesionalan i prijateljski.

- Saša i ja nikada nismo imali ništa osim prijateljskog, poslovnog i kolegijalnog odnosa. Kada sam počinjala karijeru, iza mene je stala produkcijska kuća na čelu sa Ganetom Đurićem, Sašom Popovićem i Zoranom Bašanovićem. Saša mi je dao vetar u leđa, ali među nama je bilo samo prijateljstvo.

Iako publika godinama iščekuje njen novi album i koncert, pevačica ne želi da žuri sa objavljivanjem pesama. Na novom materijalu radi njen sin Severin Radić, uz pomoć drugih saradnika, a Indira ističe da posle toliko hitova oseća veliku odgovornost.

- Veliki je pritisak publike, stalno pitaju kada će novi CD i koncert. Moj sin radi na novom albumu, ali ima još saradnika. Velika je odgovornost uraditi nešto kvalitetno i stati iza toga posle toliko godina na sceni i toliko velikih hitova. Pesma mora da izađe iz dubine duše da bih u nju verovala. Foto: ATA Images/A. A.

Pomenula je i to što mlađe koleginice, među kojima je i Aleksandra Prijović, izvode njene stare pesme, poput numere „Na trapezu lokalnog cirkusa“, koje tako nastavljaju da žive i među novim generacijama publike.

- To su bila vremena koja su neponovljiva. Bilo je mnogo umetničkih duša koje su stvarale pesme iz dubine sebe i to se i danas oseća i vidi – porulila nam je folk zvezda.

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