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CECA RAŽNATOVIĆ SE PROVODILA U KAFANI: Slađa Alegro doživela iznenađenje koje će dugo pamtiti (FOTO)

Dušan Cakić

09. 10. 2026. u 17:15

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VEČE u Skadarliji obeležio je neočekivani dolazak folk dive Svetlane Cece Ražnatović na nastup muzičke zvezde Slađe Alegro.

ЦЕЦА РАЖНАТОВИЋ СЕ ПРОВОДИЛА У КАФАНИ: Слађа Алегро доживела изненађење које ће дуго памтити (ФОТО)

Foto: Dva jelena

Pevačica nije znala da joj je u publici prijateljica, pa nije krila iznenađenje i radost kada ju je ugledala.

- Velika mi je čast što ste večeras ovde - poručila je Slađa, kojoj se tako ostvarila želja koju je ranije više puta javno isticala.

Foto: Dva jelena

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Slađa Ceci otpevala pesmu „Imendan“, čiji je autor teksta Biljana Spasić, takođe među gošćama.

Foto: Dva jelena

Veče su uveličali i pevačica Nadica Ademov, Slađina bliska prijateljica, kao i proslavljeni fudbaler Savo Milošević.

 

BONUS VIDEO:

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