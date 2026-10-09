CECA RAŽNATOVIĆ SE PROVODILA U KAFANI: Slađa Alegro doživela iznenađenje koje će dugo pamtiti (FOTO)
VEČE u Skadarliji obeležio je neočekivani dolazak folk dive Svetlane Cece Ražnatović na nastup muzičke zvezde Slađe Alegro.
Pevačica nije znala da joj je u publici prijateljica, pa nije krila iznenađenje i radost kada ju je ugledala.
- Velika mi je čast što ste večeras ovde - poručila je Slađa, kojoj se tako ostvarila želja koju je ranije više puta javno isticala.
Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Slađa Ceci otpevala pesmu „Imendan“, čiji je autor teksta Biljana Spasić, takođe među gošćama.
Veče su uveličali i pevačica Nadica Ademov, Slađina bliska prijateljica, kao i proslavljeni fudbaler Savo Milošević.
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