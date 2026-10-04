PONOVO OKUPILA PUBLIKU: Dragana Mirković posle osam godina zapevala u Leskovcu, a na nastup stigli i obožavaoci iz Bugarske (FOTO)
FOLK diva Dragana Mirković posle osam godina ponovo je nastupila u Leskovcu.
Sinoć je pevala u najvećoj diskoteci na jugu Srbije, a uz njene pesme bili su publika iz Leskovca i okolnih gradova, ali i njeni obožavaoci iz susedne Bugarske.
Poslednji put Dragana je u ovom gradu pevala 2018. godine, kada je održala koncert na "Roštiljijadi". Posle osam godina vratila se pred leskovačku publiku i veče započela pesmom "Umirem, majko".
Usledili su hitovi iz različitih perioda njene 42 godine duge karijere. Pevale su se "Plači, zemljo", "Otkad sam se u tebe zaljubila", "Pitaju me u mom kraju", "Varala bih, varala", "Luče moje", "Dve sudbine", "Pečat na usnama" i druge, a posebno su odjeknule i pesme iz vremena "Južnog vetra", "Spasi me samoće", "Kad bi znao kako čeznem", "Kolo sreće", "Jeleni košute ljube", "Dođi i reci da me voliš" i ostale. Publika je veliki deo repertoara pevala zajedno sa muzičkom zvezdom.
Među njima su bili i fanovi iz Bugarske, koji su zbog njenog nastupa doputovali u Leskovac. Za Draganu, koja ima brojnu publiku i u susednoj zemlji, ni granica nije bila prepreka da se njeni obožavaoci pridruže večeri.
- Posle osam godina ponovo sam bila u Leskovcu i drago mi je što sam se srela sa publikom koja pamti moje pesme i koja ih i danas peva sa mnom. Posebno mi znači kada ljudi dolaze iz drugih gradova, pa i iz Bugarske, da bi bili na mom nastupu. Hvala im na tome – rekla je Dragana za "Večernje novosti" posle nastupa.
Posle Leskovca, Dragana nastavlja koncertnu turneju širom Evrope.
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