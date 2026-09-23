Poznati

"DOLI" JE STIGLA, SVI ĆE PRIČATI O OVOME: "Chegi" bend napravili neočekivan spoj (FOTO)

Dušan Cakić

23. 09. 2026. u 20:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN od najtraženijih autora na ovim prostorima, Bane Opačić, udružio je snage sa "Chegi" bendom, a rezultat njihovog zajedničkog rada je pesma simboličnog naziva "Doli".

ДОЛИ ЈЕ СТИГЛА, СВИ ЋЕ ПРИЧАТИ О ОВОМЕ: Chegi бенд направили неочекиван спој (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Članovi benda ne kriju zadovoljstvo zbog saradnje sa autorom koji je tokom karijere iznedrio brojne hitove.

– Bane nam je prijatelj i od prvog susreta smo se odlično razumeli. Tačno je osetio ko smo, kakvu energiju nosimo i kako sve to treba da zvuči. Pesma je pisana namenski za nas i verujemo da je ovo tek početak jedne lepe i uspešne saradnje.

Foto: Privatna arhiva

Numera "Doli" nosi snažnu emotivnu poruku. Kako objašnjavaju muzičari, predstavlja personifikaciju svega onoga što čoveka istovremeno privlači i lomi, osobe kojoj je gotovo nemoguće odoleti.

Posebnu pažnju privući će i spot za pesmu, koji potpisuje reditelj Igor Zečević sa svojim timom. Reč je o nastavku uspešne saradnje između benda i poznatog autora video-produkcije, a članovi sastava ističu da su prezadovoljni finalnim rezultatom.

– Ovo je pesma koja se ne peva samo glasom, već i onim što ostane neizgovoreno. Bane je pogodio onu najtanju žicu i upravo zato verujemo da će se mnogi pronaći u ovoj priči.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru