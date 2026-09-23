"DOLI" JE STIGLA, SVI ĆE PRIČATI O OVOME: "Chegi" bend napravili neočekivan spoj (FOTO)

JEDAN od najtraženijih autora na ovim prostorima, Bane Opačić, udružio je snage sa "Chegi" bendom, a rezultat njihovog zajedničkog rada je pesma simboličnog naziva "Doli".

Foto: Privatna arhiva

Članovi benda ne kriju zadovoljstvo zbog saradnje sa autorom koji je tokom karijere iznedrio brojne hitove.

– Bane nam je prijatelj i od prvog susreta smo se odlično razumeli. Tačno je osetio ko smo, kakvu energiju nosimo i kako sve to treba da zvuči. Pesma je pisana namenski za nas i verujemo da je ovo tek početak jedne lepe i uspešne saradnje. Foto: Privatna arhiva

Numera "Doli" nosi snažnu emotivnu poruku. Kako objašnjavaju muzičari, predstavlja personifikaciju svega onoga što čoveka istovremeno privlači i lomi, osobe kojoj je gotovo nemoguće odoleti.

Posebnu pažnju privući će i spot za pesmu, koji potpisuje reditelj Igor Zečević sa svojim timom. Reč je o nastavku uspešne saradnje između benda i poznatog autora video-produkcije, a članovi sastava ističu da su prezadovoljni finalnim rezultatom.

– Ovo je pesma koja se ne peva samo glasom, već i onim što ostane neizgovoreno. Bane je pogodio onu najtanju žicu i upravo zato verujemo da će se mnogi pronaći u ovoj priči.

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