TRAGEDIJA U SVETU POZNATIH: Sin Sindi Kraford preminuo u 27. godini

SIN manekenke Sindi Kraford i biznismena Renda Gerbera, Presli Gerber, preminuo je u 27. godini života, prema izveštaju sudskog veštaka iz Los Anđelesa.

Foto: Image Press Agency/Sipa USA/Profimedia

U izveštaju je navedeno da je Gerber preminuo u centru za rehabilitaciju, ali više detalja o uzroku smrti za sada nije dostupno, preneo je danas ABC. Gerber, brat manekenke i glumice Kaje Gerber, bavio se modelingom i sa 15 godina potpisao ugovor sa agencijom "IMG Models".

Šetao je pistama tokom nedelja mode za modne kuće "Moschino" i "Dolce & Gabbana", a učestvovao je i u kampanjama za "Calvin Klein", "Celine" i druge brendove.

Otvoreno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom droga, kao i o lečenju nakon što je 2019. godine optužen za vožnju pod dejstvom alkohola.

Tokom 2024. godine objavljivao je serijal video-snimaka pod nazivom "Ponedeljkom o mentalnom zdravlju".

Njegova sestra Kaja Gerber prošlog meseca je u intervjuu za "Vog" govorila o javnoj borbi svog brata sa zavisnošću i pohvalila ga što je otvoreno govorio o svojim problemima.

Gerber je dodala da su njeni roditelji veći deo života bili veoma povučeni i nisu javno delili porodične probleme, dok je njen brat odlučio da o njima otvoreno govori.

(Tanjug)

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