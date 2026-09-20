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STALA JE IZMEĐU KERI I ZVERKE I NAPRAVILA HAOS U SERIJI "SEKS I GRAD": NJena stvarna ljubavna priča bila je još burnija (FOTO)

20. 09. 2026. u 21:00

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BRIDžIT Mojnahan prošla je put od modela i Nataše iz „Seksa i grada“ do zvezde serije „Blue Bloods“, dok je njen privatni život obeležila medijski praćena trudnoća nakon raskida sa Tomom Brejdijem i složen odnos sa njegovom tadašnjom partnerkom Žizel Bundšen.

СТАЛА ЈЕ ИЗМЕЂУ КЕРИ И ЗВЕРКЕ И НАПРАВИЛА ХАОС У СЕРИЈИ СЕКС И ГРАД: Њена стварна љубавна прича била је још бурнија (ФОТО)

Foto: Profimedia/ Charbonneau/BEI, Shutterstock Editorial

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