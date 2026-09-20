PRVO IME MUZIČKOG POKLONA BEOGRADSKOJ PUBLICI: Slavko Banjac peva hitove Tome Zdravkovića u čast velikom boemu (FOTO)
NA godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava centru biće održan koncert sećanja u organizaciji njegove porodice, a sada je poznato i prvo ime koje će pevati njegove čuvene pesme, Slavko Banjac.
Slavka i Tomu nisu povezivale samo kolegijalne, već i prijateljske veze, pa će ovaj nastup za Banjca imati posebnu emotivnu težinu.
Pred publikom će izvesti neke od Tominih najvećih hitova i još jednom oživeti uspomenu na velikog boema.
Koncert će okupiti velika imena domaće scene, koja će pevati pesme koje je Toma izvodio i one koje je sam napisao, čuvajući uspomenu na čoveka čiji stihovi i melodije i danas bude snažne emocije.
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