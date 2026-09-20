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UVEK SA OSMEHOM I PUNOG SRCA IZLAZIM NA BINU: Dragana Mirković posle sedam godina oduševila Kikindu (FOTO)

Dušan Cakić

20. 09. 2026. u 20:15

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FOLK diva Dragana Mirković sedam godina od spektakularnog koncerta na "Danima ludaje," sinoć je imala još jedan fenomenalan nastup u Kikindi pred velikim brojem posetilaca.

УВЕК СА ОСМЕХОМ И ПУНОГ СРЦА ИЗЛАЗИМ НА БИНУ: Драгана Мирковић после седам година одушевила Кикинду (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Kao i na svakom koncertu, publika je uživala u njenim velikim hitovima kao što su "Kad bi znao kako čeznem", "Spasi me samoće", "Pitaju me u mom kraju", "Dve sudbine", "Luče moje", a nastup je otvorila evergrinom "Umirem majko", a publika je uglas pevala sa muzičkom zvezdom.

Foto: Privatna arhiva

- Presrećna sam kada vidim ogroman broj ljudi u publici, jer je to nešto što me ispunjava i što me čini jakom, zbog čega svaki put sa osmehom i punog srca izlazim na binu. Beskrajno sam zahvalna svakom ko dođe na moj koncert sa željom da se zajedno odlično provedemo. Moja karijera traje 42 godine i fascinantno mi je što deca znaju moje pesme od pre više decenija, na čemu mogu da zahvalim njihovim roditeljima i bakama i dekama - istakla nam je Dragana.

 

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