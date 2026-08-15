POPIS STANOVNIŠTVA U KOLAŠINU: Cela Crna Gora pevala uglas sa Cecom Ražnatović (FOTO)

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović priredila je večeras veliki muzički spektakl u Kolašinu, u okviru svoje aktuelne turneje „The Best of“.

Foto: Novosti

Trg Boraca bio je ispunjen publikom, a Crna Gora je još jednom pokazala koliko voli njene pesme. Od prvih taktova zavladala je ogromna pozitivna atmosfera, dok je Ceca ređala svoje najveće hitove „Lepe grome moj“, „Kukavica“, „Nevaljala“, „Trepni“, „Beograd“ i brojne druge pesme koje publika zna gotovo uglas. Pevalo se, igralo i aplaudiralo, a trg u Kolašinu bio je pretvoren u veliku muzičku scenu.

Ovaj nastup ima i posebnu simboliku za Cecu. U Kolašinu je 1989. godine snimala spot za pesmu „Zabraniću srcu da te voli“, koja se našla na njenom drugom studijskom albumu u karijeri, „Ludo srce“. Posle 37 godina, vratila se na mesto koje čuva jednu od lepih uspomena iz njenih početaka.

- Bilo mi je prelepo u Kolašinu. Zaista sam uživala i mnogo mi je drago što smo okupili celu Crnu Goru na jednom mestu. Posebno mi je drago što me za ovaj grad vežu lepe uspomene još od 1989. godine, kada sam ovde snimala spot za „Zabraniću srcu da te voli“. Večeras smo napravili jednu divnu atmosferu i ovu noć ću sigurno dugo pamtiti – rekla je Ceca za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Tako je Kolašin večeras bio još jedna velika stanica na Cecinom putu kroz region, uz publiku koja je dokazala da njeni hitovi i posle toliko godina imaju istu snagu i emociju.