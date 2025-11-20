SABOR NARODNE MUZIKE: Drugo finalno veče novokomponovanih pesama (FOTO)
JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.
Tokom dve večeri programa festivala, preksinoć, u utorak čuli smo 14, a večeras 20 novembra - čućemo novih 14 kompozicija, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.
Večeras ćemo čuti 14 numera, pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.
Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2024. godine su Marija Veljković i Stefan Mrvaljević.
