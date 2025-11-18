ESTRADA PODRŽALA KOLEGINICU: Poznati došli na koncert Emine Jahović (FOTO)

POP zvezda Emina Jahović, večeras je održava koncert u Centru Sava, a publika je sa nestrpljenjem čekala da pevačica zakorači na binu.

Na Eminin koncert stigao je i pevač Sergej Ćetković u pratnji supruge Kristine.

- Nisam stigao na prvo veče, odnosno, na prvi koncert Emine Jahović. U kontaktu sam sa njom, premijerno sam mogao da čujem njene pesme. O Emini mogu da kažem samo da je vrhunski čovek, a da ne govorim o tome koliko je vredna i kakav je autor. Čast mi je što sam večeras tu – započeo je Sergej. Foto: Novosti

Malo je poznato da je upravo Eminina pesma pisana za Sergeja završila u rukama Jelene Rozge.

- To je pesma "Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno". Dugo je stajala kod mene i drago mi je što je završila u pravim rukama - rekao je pevač ističući da mu je omiljena pesma Emine Jahović "Svitanje". Foto: Novosti

Maja Berović je takođe došla da podrži koleginicu koja joj je i napisala jedan od najvećih hitova. Pevačica je vidno raspoložena stigla na koncert, a na pitanje od koje Eminine pesme je najviše novca zaradila, Maja je odgovorila kratko: "Pesma "Haram" definitivno".

