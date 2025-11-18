BOG VOLI HRABRE: Emina Jahović zablistala na drugom od tri koncerata u srpskoj prestonici (FOTO)
POP zvezda Emina Jahović održala je večeras drugi, od tri koncerata u Plavoj dvorani Sava centra.
Kao i prošlog puta, nastup je započela hitom "Uzalud se budim", da bi potom u nastavku večeri ređala svoje najveće hitove.
Kada su Eminine hitove čuli uživo, publika nije krila euforiju, što je dovelo do rekordno brze prodaje ulaznica za drugi termin. To je potvrdilo da je povratak Emine Jahović na koncertnu scenu jedan od najuzbudljivijih muzičkih momenata ove godine.
- Bog voli hrabre - ovim rečima se Emina obratila publici, a zatim nastavila da ređa hitove.
Zbog nezapamćenog interesovanja, otvoren je i treći koncert, a tempo kojim se prodaju ulaznice jasno pokazuje da interesovanje i dalje raste iz minuta u minut, te je za svega dva dana prodato preko 30 posto kapaciteta za treći najavljen datum 24. decembar.
