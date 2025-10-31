BRESKVICA KAO ATROPOS: Mlada muzička zvezda iznenadila javnost (FOTO)
ŠIROM sveta se večeras, 31. oktobra, obeležava Noć veštica, a mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica prvi put je odlučila da se maskira i publici se prikaže u potpuno drugačijem izdanju od svega što je do sada viđeno kada je ona u pitanju.
Mlada pevačica napravila je vrhunski fotosešn povodom ovog praznika i iznenadila javnost nesvakidašnjim izborom kostima - maskirala se u Atropos, jednu od tri Moirai (sudbine) iz grčke mitologije.
Atropos je bila zadužena za "odsecanje niti života", te je na simboličan način određivala kraj života.
Breskvica i njen tim su Atropos videli kao plavušu u crvenom kostimu, sa brojnim detaljima koji su raspametili sve koji je prate.
- Atropos, moj prvi Helovin. Jako sam ponosna na moju ekipu jer smo pokidali ovaj projekat - poručila je Breskvica za "Novosti".
