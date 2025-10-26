''ISTINA JE...'' Prvo oglašavanje Milomira Marića nakon odlaska sa Hepi televizije
MILOMIR Marić oglasio se nakon što je dao otkaz na televiziji Hepi i otkrio da će najverovatnije i u budućnosti sarađivati sa Katarinom Koršom.
Posle 18 godina rada Milomir Marić dao je otkaz na Hepi televiziji, a isto je učinila i njegova koleginica Katarina Korša.
Za domaće medije, Milomir Marić je potvrdio da je njegova odluka definitivna, a u pomenutoj medijskoj kući radiće do kraja oktobra.
- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će nastaviti najverovatnije sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj - rekao je Milomir Marić za medije.
(Republika)
BONUS VIDEO
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
CELA AMERIKA I EVROPA NA NIŠANU: Šta je najnovija ruska raketa "burevestnik", od koje strepi čitav svet?
"BUREVESTNIK" je krstareća raketa na nuklearni pogon sa neograničenim dometom, rekao je danas vojni stručnjak Jurij Knutov za RT.
26. 10. 2025. u 16:43
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)