''ISTINA JE...'' Prvo oglašavanje Milomira Marića nakon odlaska sa Hepi televizije

26. 10. 2025. u 16:14

MILOMIR Marić oglasio se nakon što je dao otkaz na televiziji Hepi i otkrio da će najverovatnije i u budućnosti sarađivati sa Katarinom Koršom.

ИСТИНА ЈЕ... Прво оглашавање Миломира Марића након одласка са Хепи телевизије

Posle 18 godina rada Milomir Marić dao je otkaz na Hepi televiziji, a isto je učinila i njegova koleginica Katarina Korša.

Za domaće medije, Milomir Marić je potvrdio da je njegova odluka definitivna, a u pomenutoj medijskoj kući radiće do kraja oktobra.

- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će nastaviti najverovatnije sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj - rekao je Milomir Marić za medije.

