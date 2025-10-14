Poznati

OKUPILO POLA ESTRADE NA ZLATIBORU: Dejan Petrović "Big bend" pripremio veliko iznenađenje za mezimicu (FOTO)

Dušan Cakić

14. 10. 2025. u 22:35

U SVEČANOJ sali na pola puta između Užica i Zlatibora Dejan i Branka Petrović su pripremili proslavu 18. rođendana svoje ćerke Jovane.

Foto: Novosti

Devojka u prelepoj ljubičastoj dugoj haljini, visoka i tanka, puštene kose pleni svojom lepotom. Ponosna majka Branka u uskoj haljini i sa podignutom kosom nije mogla sakriti sreću koja je isijavala iz nje i ponosni tata Dejan na svoju lepoticu dočekivali su goste uz trubače mladog Milovana Petrovića.

Foto: Novosti

Posle pozdrava sa domaćinima, goste je čekala Jovana i fotografi. Svi žele da ovekoveče ovaj trenutak.

- Kada su krenule pripreme mislio sam da će ovo biti kao neka naša žurka ili proslava, ali kako se primaklo, pogotovu današnji dan ili juče, tek je krenula trema i tek sam shvatio kakva je odgovornost mene kao roditelja, a i da mi je dete poraslo, i da sam na neki način ostario, ne mislim godinama, već kao roditelj. Srećan sam što ću danas ugostiti dosta prijatelja i što će mi doći draga familija, i Brankina i moja, i drugi dragi gosti – kaže Dejan.

Foto: Novosti

Od momenta rođenja pa do punoletstva za Dejana je taj period prošao vrlo brzo.

- Ne znam, svih tih 18 godina prošlo je kao jedna godina. Da li meni zbog posla, putovanja, ali bukvalno imam osećaj da je prošlo munjevito. Znate i sami kako su očevi vezani za ćerke i ona je nešto posebno u mom životu. Od kada je ona došla na svet moj život se potpuno promenio i sa njom se menja iz dana u dan, tako da samo mogu da budem ponosan i srećan – dodao je ponosni tata.

- Prvenstveno dolazi moja i Brankina familija, dosta mojih poslovnih prijatelja, dosta Jovaninih drugara, i naravno dosta drugara sa estrade – kaže Dejan.

Foto: Фото: Новости

Tu su Dejan Matić, Saša Matić, Viki Miljković, Aca Sofronijević, Breskvica, Aco Pejović, Peđa Medenica, dva benda koja će svirati.

 

