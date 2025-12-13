PO SNAGU ZA BEOGRAD: Vaterpolisiti Srbije putuju u Kranj na bazične pripreme za Evropsko prvenstvo
SVAKI minut je dragocen. Vaterpolisti su u Kragujevcu završili uvodni deo priprema za EP od 10.do 25.januara iduće godine u Beogradu i sutra se sele u Kranj. U omiljenom slovenačkom gradu čeka ih naporan rad, gde će palicu od selektora Uroša Stevanovića preuzeti stručnjak na kondicione pripreme Dajana Zoretić.
Kormilar olimpijskog pobednika proteklih dana mogao je da računa na sve igrače koje je pozvao. U Kragujevcu su dva dana vežbali i sa reprezentacijom Rumunije. Sada ih čeka najvažniji deo, jer valja izdržati naporno EP.
- Najvažnije je da smo se svi okupili i da je većina igrača zdrava. Probleme sa povredama imali su Nikola Jakšić i Dušan Mandić, koji su krajem sezone odigrali dve-tri utakmice. Oni ulaze u trenažni proces i nadam se da će se uskoro početi da rade maksimalno - ističe za sajt VSS selektor Uroš Stevanović.
Šampionat je i ove godine usred klupske sezone, tako da reprezentacija ima 35 dana za priprema. Posle Kranja sele se u Atinu, gde će sparingovati sa Grčkom i odigrati jedan prijateljski meč. Prvog dana 2026.odlaze u Trebinje na jak turnir. U Beogradu su od 6.januara, a četiri dana kasnije počinje šampionat Starog kontinenta. Pre deset godina Stevanović je bio član stručnog štaba i dobro zna šta ih očekuje u Beogradskoj areni. Tada je Srbija, kao i 2006. na Tašmajdanu, osvojila zlato
- Za nas trenere pripreme su kratke, a igračima duge. Pokušaćemo da ispravimo stvari koje nisu bile dobre na SP u Singapuru. Pritisak što igramo kod kuće ne može da bude veći od pritiska koji sami sebi namećemo. Verujem da ćemo glas sa tribina iskoristiti kao vetar u leđa, takva podrška uvek znači - optimista je Stevanović.
Podsetimo Srbija je u grupi C sa evropskim i svetskim prvakom Španijom, Holandijom i Izraelom. A u drugoj fazi spaja se sa grupom C, gde su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta. Valja biti među dve ekipe koje će izboriti polufinale.
Jakšić: Ciljevi uvek maksimalni
KAPITEN Nikola Jakšić se četiri meseca oporavljao od povrede. Veruje da će da bude spreman, a jedan je od igrača koji je pre deset godina pokorio Evropu u Beogradskoj areni.
- Vidi se da je atmosfera dobra. Raspoloženje je kako treba, a zavisiće, da se našalim, od jačine inteziteta rada. Znamo šta nas čeka i zašta se pripremamo tako da problema neće da bude. Ciljevi na EP su uvek maksimalni. U suprotnom ne treba ni da igramo. Sve zavisi od nas. Drago mi je što ćemo igrati pred punim tribinama Arene. Malo nas je igralo u takvom ambijentu, moraćemo kao ekipa da se brzo prilagodimo - kaže za VSS Jakšić.
