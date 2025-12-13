PO SNAGU ZA BEOGRAD: Vaterpolisiti Srbije putuju u Kranj na bazične pripreme za Evropsko prvenstvo

SVAKI minut je dragocen. Vaterpolisti su u Kragujevcu završili uvodni deo priprema za EP od 10.do 25.januara iduće godine u Beogradu i sutra se sele u Kranj. U omiljenom slovenačkom gradu čeka ih naporan rad, gde će palicu od selektora Uroša Stevanovića preuzeti stručnjak na kondicione pripreme Dajana Zoretić.

FOTO: N. Paraušić

Kormilar olimpijskog pobednika proteklih dana mogao je da računa na sve igrače koje je pozvao. U Kragujevcu su dva dana vežbali i sa reprezentacijom Rumunije. Sada ih čeka najvažniji deo, jer valja izdržati naporno EP.

- Najvažnije je da smo se svi okupili i da je većina igrača zdrava. Probleme sa povredama imali su Nikola Jakšić i Dušan Mandić, koji su krajem sezone odigrali dve-tri utakmice. Oni ulaze u trenažni proces i nadam se da će se uskoro početi da rade maksimalno - ističe za sajt VSS selektor Uroš Stevanović.

Šampionat je i ove godine usred klupske sezone, tako da reprezentacija ima 35 dana za priprema. Posle Kranja sele se u Atinu, gde će sparingovati sa Grčkom i odigrati jedan prijateljski meč. Prvog dana 2026.odlaze u Trebinje na jak turnir. U Beogradu su od 6.januara, a četiri dana kasnije počinje šampionat Starog kontinenta. Pre deset godina Stevanović je bio član stručnog štaba i dobro zna šta ih očekuje u Beogradskoj areni. Tada je Srbija, kao i 2006. na Tašmajdanu, osvojila zlato

- Za nas trenere pripreme su kratke, a igračima duge. Pokušaćemo da ispravimo stvari koje nisu bile dobre na SP u Singapuru. Pritisak što igramo kod kuće ne može da bude veći od pritiska koji sami sebi namećemo. Verujem da ćemo glas sa tribina iskoristiti kao vetar u leđa, takva podrška uvek znači - optimista je Stevanović.

Podsetimo Srbija je u grupi C sa evropskim i svetskim prvakom Španijom, Holandijom i Izraelom. A u drugoj fazi spaja se sa grupom C, gde su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta. Valja biti među dve ekipe koje će izboriti polufinale.

Jakšić: Ciljevi uvek maksimalni

KAPITEN Nikola Jakšić se četiri meseca oporavljao od povrede. Veruje da će da bude spreman, a jedan je od igrača koji je pre deset godina pokorio Evropu u Beogradskoj areni.

- Vidi se da je atmosfera dobra. Raspoloženje je kako treba, a zavisiće, da se našalim, od jačine inteziteta rada. Znamo šta nas čeka i zašta se pripremamo tako da problema neće da bude. Ciljevi na EP su uvek maksimalni. U suprotnom ne treba ni da igramo. Sve zavisi od nas. Drago mi je što ćemo igrati pred punim tribinama Arene. Malo nas je igralo u takvom ambijentu, moraćemo kao ekipa da se brzo prilagodimo - kaže za VSS Jakšić.