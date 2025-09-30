Poznati

34 GODINE BEZ TOME ZDRAVKOVIĆA: Udovica Gordana zapalila sveće, donela na pomen bogato posluženje i uhvatila je je tuga (FOTO)

Dušan Cakić

30. 09. 2025.

DANAS se navršava 34 godine od smrti legendarnog Tomislava Tome Zdravkovića, rođen je u Aleksincu 20. novembra 1938, a umro u Beogradu 30. septembra 1991.

34 ГОДИНЕ БЕЗ ТОМЕ ЗДРАВКОВИЋА: Удовица Гордана запалила свеће, донела на помен богато послужење и ухватила је је туга (ФОТО)

Foto: Novosti

Na muzičkoj sceni ostao je upamćen kao autentičan boem i pesnik, a njegove pesme, iako ukorenjene u narodnoj muzici, nosile su duh šansone.

Foto: Novosti

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom.

Foto: Novosti

Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.

Foto: Фото: Новости

Od javnih ličnosti prva se pojavila Jovana Tipšin.

Foto: Novosti

Pevačica je došla da ispoštuje kolegu kojeg nikad nije upoznala, ali njegov rad izuzetno ceni i poštuje. Nju je pozdravila pevačeva udovica Goca Zdravković i ponudila je kafom.

 

