DOBRI OČE MOJ: Ilda Šaulić pesmu posvetila svom ocu Šabanu (FOTO)
FOLK zvezda Ilda Šaulić objavila je novu pesmu „Dobri oče moj“ koju je posvetila svom ocu kralju narodne muzike Šabanu Šauliću.
- Melodija na momente podseća na njegov hit „Žal“, koju je radio Beki Bekić, ali je sada anranžmanski za ovu numeru to aranžirao Bane Vasić, a Marina Kušić napisala emotivan tekst. Na prvu sam osetila da moram da je otpevam i ova numera za mene ima posebnu težinu – istakla je Ilda za „Večernje novosti“.
Pevačica će pesmu premijerno izvesti u četvrtak, 18. septembra u okviru koncerta „Sećanje na Šabana Šaulića“ u Šapcu na Trgu šabačkih žrtava, gde će se publika prisetiti legendarnog pevača uz nastupe Ljube Aličića, Hasana Dudića, Dragana Kojića Kebe, Bekija Bekića, Emira Habibovića, Jovana Mihaljice, Nermina Handžića, Mirka Kodića, Uroša Živkovića, Milice Milovanović koji će izvoditi Šabanove hitove, uz orkestar Miše Mijatovića.
- Taj nastup će za mene imati posebni težinu, zato što pevam pesmu koju sam posvetila njemu, a sa druge strane zato što je to u njegovom rodnom gradu i pred njegovim i našim sugrađanima. Znam da će biti veče puno emocija, ljubavi u suza u njegovu čast – poručila je folk zvezda za naš list.
