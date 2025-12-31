UMRO BAJO ROGANOVIĆ Pevač narodne muzike preminuo u bolnici u Melburnu
PEVAČ prem umro je posle kraće bolesti u bolnici u Melburnu. Pevač narodne muzike je decenijama živeo u Australiji.
Naime, Bajo Roganović, koji je rođen 31. marta 1955. godine u Nikšiću, ostavio je dubok trag kod ljubitelja tradicionalnih srpskih i crnogorskih melodija širom sveta.
"Prvi glas Nikšića" i odlazak preko okeana
Muzikom je počeo da se bavi još kao dečak u osnovnoj školi, a u svom rodnom gradu bio je član kulturno-umetničkog društva i višestruki pobednik takmičenja "Prvi glas Nikšića". Pre nego što je 1992. godine emigrirao sa porodicom u Australiju, Roganović je bio cenjeni pevač u Beogradu i regionu, gde je snimio dva albuma i nastupao sa istaknutim imenima.
Po dolasku u Australiju, brzo je postao jedan od najtraženijih izvođača u srpskoj zajednici, nastupajući u klubovima i restoranima širom kontinenta, čime je uspeo da očuva duh narodne muzike daleko od zavičaja.
Čuvao tradiciju hitovima "Meseče" i "Ranjeni golub"
Tokom karijere u dijaspori izdao je nekoliko albuma i singlova, a među njegovim najpopularnijim pesmama izdvajaju se "Meseče", "Šta me sutra čeka", "Ova kuća i kafana", "Ranjeni golub" i "Milijana". Bio je poznat po specifičnom stilu kojim je publici prenosio duboke emocije i energiju, izvodeći kako tradicionalne pesme, tako i numere koje je lično izgradio.
Sahrana Baje Roganovića biće održana u Melburnu.
Blic
