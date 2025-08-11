Poznati

"SAMO JE KOPNILA NAKON SMRTI SINA..." Oglasili se prijatelji Gabi Novak

В.Н.

11. 08. 2025. u 12:08

LEGENDA jugoslovenske muzičke scene Gabi Novak preminula je danas u 89. godini, dva meseca nakon nakon što je ostala bez sina Matije Dedića.

Foto: Novosti/A. Stevanović Živković/ ATA images

Gabi se poslednjih nedelja borila sa upalom pluća, ali nakon što je pobedila bolest, po povratku u Dom za stare samo je kopnila. 

- Otišla je tiho, a sa njenim odlaskom kao da se utišala muzika - otkrili su njeni prijatelji za hrvatske medije.

Pre dva meseca, ostala je bez sina Matije Dedića koji je preminuo iznenada u 53. godini. Gabi se teško nosila sa gubitkom, a poslednji rođendan koji je bio 8. jula nije slavila. 

- Ja vam te rođendane više uopšte ne slavim. Dobro, ako za dve godine dođem do devedesete, onda ćemo napraviti neku malu feštu. Povodom ovog rođendana malo smo se prijateljski okupili, ali nije to bilo neko slavlje, tek malo bolji ručak. Sve normalno i skromno. Ja sam takva, tako najviše volim - rekla je Gabi Novak pre dve godine.
 

