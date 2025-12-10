OD JOVIĆA NI TRAGA NI GLASA! Srbin potpisao ugovor života, pa totalno nestao
Košarkaši Njujorka plasirali su se u polufinale kupa Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u noći između utorka i srede na gostujućem terenu pobedili Toronto 117:101.
Njujork je do pobede predvodio Džejlen Branson sa 35 poena, a pratili su ga Džoš Hart sa 21, Mikal Bridžis sa 15 i Karl Entoni Tauns sa 14 poena, uz 16 skokova.
Najbolji kod Toronta, koji sa kupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji je bio Brendon Ingram sa 31 poenom, šest skokova i šest asistencija.
Njujork će u polufinalu, koje se igra u Las Vegasu igrati protiv Orlanda, koji je noćas na svom terenu pobedio Majami 117:108.
Igrač meča je bio košarkaš Orlanda Dezmond Bejn, koji je za 38 minuta zabeležio 37 poena, šest skokova i pet asistencija.
Najefikasniji kod Majamija bili su Norman Pauel sa 21, Tajler Hiro sa 20 i Endru Vigins i Bem Adebajo sa po 19 poena.
Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović nije nastupio na ovom meču. Totalni krah srpskog košarkaša koji je letos potpisao ugovor života na Floridi.
U preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaju se Oklahoma - Finiks i Los Anđeles Lejkers - San Antonio.
