ZA NAS KOJE SE NE STIDIMO DA STOJIMO SAME: Jovana Pajić stihovima ohrabila sve žene (FOTO)
GODINA na izmaku nosi "potpis" pevačice Jovane Pajić.
Nakon dva hita „Ludilo moje“i „Prezime se briše“, numere koje su je definitivno vinule nakon profesionalne pauze, baš kao i dueta „Demoni“sa Marijom Šerifović, pevačica nastavlja niz hitova pesmom koja je i lična, ali i univerzalna u isto vreme.
Međutim, Jovana je odlučila da svoje fanove za kraj 2025. godine, obraduje novim singlom „Lepo mi stoji“.
- Moja nova numera predstavlja nežnu i iskrenu ispovest o snazi žene koja zna svoju vrednost i ne izvinjava se zbog sopstvenih uspeha. Zbog toga i poslednje dve godina su svakako najturbulentniji period u mom životu. Povratak u ovaj javni život je uvek i lep, ali i trnovit. Zato i jesam odabrala da kraj ove godine zaokružim jednom ličnom pesmom, kao nekim malim uvidom u moj život, u sve ono što ga čini i najlepšim i kompleksnim. Ovo jeste moja pesma, ali već osećam sve one koje će se u njoj prepoznati. Lepo mi stoji je pesma za sve one koje su naučile da stoje same, da veruju u sebe i da se ne stide onoga šta su postigle – istakla je Jovana za naš list.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"SUROVA REALNOST" GAĐA U DUŠU: Katarina Živković upriličila promociju nove pesme (FOTO)
09. 12. 2025. u 19:50
ONA JE SILUETA EMOCIJE: Avangardni kreator Saša Milojković o transformaciji Ilde Šaulić
08. 12. 2025. u 18:05
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)