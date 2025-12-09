Poznati

ZA NAS KOJE SE NE STIDIMO DA STOJIMO SAME: Jovana Pajić stihovima ohrabila sve žene (FOTO)

09. 12. 2025. u 20:15

GODINA na izmaku nosi "potpis" pevačice Jovane Pajić.

Nakon dva hita „Ludilo moje“i „Prezime se briše“, numere koje su je definitivno vinule nakon profesionalne pauze, baš kao i dueta „Demoni“sa Marijom Šerifović, pevačica nastavlja niz hitova pesmom koja je i lična, ali i univerzalna u isto vreme.

Međutim, Jovana je odlučila da svoje fanove za kraj 2025. godine, obraduje novim singlom „Lepo mi stoji“.

- Moja nova numera predstavlja nežnu i iskrenu ispovest o snazi žene koja zna svoju vrednost i ne izvinjava se zbog sopstvenih uspeha. Zbog toga i poslednje dve godina su svakako najturbulentniji period u mom životu. Povratak u ovaj javni život je uvek i lep, ali i trnovit. Zato i jesam odabrala da kraj ove godine zaokružim jednom ličnom pesmom, kao nekim malim uvidom u moj život, u sve ono što ga čini i najlepšim i kompleksnim. Ovo jeste moja pesma, ali već osećam sve one koje će se u njoj prepoznati. Lepo mi stoji je pesma za sve one koje su naučile da stoje same, da veruju u sebe i da se ne stide onoga šta su postigle – istakla je Jovana za naš list.

 

