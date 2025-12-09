ZA NAS KOJE SE NE STIDIMO DA STOJIMO SAME: Jovana Pajić stihovima ohrabila sve žene (FOTO)

GODINA na izmaku nosi "potpis" pevačice Jovane Pajić.

Nakon dva hita „Ludilo moje“i „Prezime se briše“, numere koje su je definitivno vinule nakon profesionalne pauze, baš kao i dueta „Demoni“sa Marijom Šerifović, pevačica nastavlja niz hitova pesmom koja je i lična, ali i univerzalna u isto vreme. Foto: TONYA

Međutim, Jovana je odlučila da svoje fanove za kraj 2025. godine, obraduje novim singlom „Lepo mi stoji“.

- Moja nova numera predstavlja nežnu i iskrenu ispovest o snazi žene koja zna svoju vrednost i ne izvinjava se zbog sopstvenih uspeha. Zbog toga i poslednje dve godina su svakako najturbulentniji period u mom životu. Povratak u ovaj javni život je uvek i lep, ali i trnovit. Zato i jesam odabrala da kraj ove godine zaokružim jednom ličnom pesmom, kao nekim malim uvidom u moj život, u sve ono što ga čini i najlepšim i kompleksnim. Ovo jeste moja pesma, ali već osećam sve one koje će se u njoj prepoznati. Lepo mi stoji je pesma za sve one koje su naučile da stoje same, da veruju u sebe i da se ne stide onoga šta su postigle – istakla je Jovana za naš list.

