MODERNA SILVANA: Ovako nešto se dugo nije čulo ni videlo od Aleksandra Ace Sofronijevića (FOTO)

HARMONIKAŠ Aleksandar Aca Sofronijević i njegov orkestar rešili su da pred kraj godine obraduju publiku novom pesmom koja nosi naziv “Zauvek odlazi njoj”.

Foto: Dejan Milićević

Numera koju su smimili odiše posebnom energijom, a mnogi tvrde da pesma nosi prizvuk "Moderne Silvane". Foto: Dejan Milićević

Tekst i muziku za ovu pesmu napisala je Milena Tanasković, dugogodišnja pevačica Aleksandrovog orkestra koja i izvodi numeru, dok je Sofra napisao aranžman.

“Pesma koja se čekala”, “Ovo je prava pesma”, “To je prava muzika” - samo su neki od komentara ispod video-spota na platformi "Jutjub".

BONUS VIDEO:

