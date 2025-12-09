MODERNA SILVANA: Ovako nešto se dugo nije čulo ni videlo od Aleksandra Ace Sofronijevića (FOTO)
HARMONIKAŠ Aleksandar Aca Sofronijević i njegov orkestar rešili su da pred kraj godine obraduju publiku novom pesmom koja nosi naziv “Zauvek odlazi njoj”.
Numera koju su smimili odiše posebnom energijom, a mnogi tvrde da pesma nosi prizvuk "Moderne Silvane".
Tekst i muziku za ovu pesmu napisala je Milena Tanasković, dugogodišnja pevačica Aleksandrovog orkestra koja i izvodi numeru, dok je Sofra napisao aranžman.
“Pesma koja se čekala”, “Ovo je prava pesma”, “To je prava muzika” - samo su neki od komentara ispod video-spota na platformi "Jutjub".
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
