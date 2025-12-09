Poznati

RAZUMEŠ ŠTA SU BOLI: Šejlu Zonić fanovi prozvali "novom" Merlin Monro (FOTO)

Dušan Cakić

09. 12. 2025. u 21:40

POBEDNICA muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" za 2024. godinu Šejla Zonić, iznenadila je javnost.

Foto: Maja Topčagić

Nova pesma „Hej kafano, ti si žena“ tek što je izašla, a po komentarima možemo već sada shvatiti da je muziku podigla na viši nivo.

Foto: Maja Topčagić

"Izgleda kao Merlin Monro Balkana, ali sa još jačim vokalom“, „Ovo je dokaz da je Šejla najbolji glas na sceni“ samo su neki od oduševljenih komentara obožavalaca.

"Spot, emocija i vokal od prvog minuta jasno stavljaju do znanja da Šejla više nije samo zvezda, već ozbiljna diva koja zna šta radi" takođe je jedan od komentara.

- Dugo sam tražila autora koji će da sasluša, da čuje i oseti moju životnu priču i da je prikaže autentično, baš onakvom kakva zapravo i jeste. Nakon što sam mu ispričala svoj život nastala je magija ispisana perom Feđe koja je stala u moj album 'Univerzum'. Njegovi tekstovi su autentični, neočekivani, bez stereotipa. To su slike i fraze koje se pamte. Balkanskoj sceni je nedostajao neko ko piše s takvom svežinom i dubinom - rekla je Šejla za "Večernje novosti".

 

