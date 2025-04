NE VERUJEM U SLUČAJNOSTI: Tamara Dragić o pesmi kojom je prizvala rođenje sina (FOTO/VIDEO)

POPULARNA pevačica Tamara Dragić prošle godine snimila je svoju verziju pesme "Što ti sina nisam rodila", koja je naišla na odličan prijem kod publike.

Foto: Bojan Stevanović

Lepa pevačica koja se proslavila ućešćem u "Zvezdama Granda" tada je izjavila da je ovo njena omiljena pesma i da ju je uvek pevala za svoju dušu, ali i na nastupima, te je osetila potrebu i da je interpretira na svoj način.

Da u tome ne bi bilo ničeg neobičnog, da pre samo nekoliko nedelja sama nije rodila sina, pa smo je pitali da li u tome vidi slučajnost ili, možda, prst sudbine.

- Zahvalna sam Bogu što mi je podario najveći dar i ispunio mi najveću želju - postala sam majka jednog divnog dečaka. I baš neposredno pre nego što sam saznala da sam trudna, Sofra i ja smo moju omiljenu pesmu "Što ti sina nisam rodila" obukli u novo ruho i udahnuli joj našu energiju i emociju. Neko bi rekao da je to velika slučajnost, ali ja ne verujem u slučajnosti već sam potpuno uverena u to da se sve dešava sa razlogom. Sve što je naše dođe - i to baš onda kada treba - rekla je Tamara za "Večernje novosti", koja je numeru "Što ti sina nisam rodila" snimila u produkciji Aleksandra Sofronijevića.