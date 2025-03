ŽELIM SVE NAJBOLJE DRUGIMA, ALI I SEBI: Stoja Novaković o karijeri, medijskoj ilegali i izgledu (FOTO)

FOLK zvezda Stoja Novaković sinoć je nastupala u jednom beogradskom restoranu, gde je svojim hitovima podigla sve na noge.

Beogradska publika je sa Stojom pevala uglas njene velike hitove, od prve do poslednje reči, kao što su „Potopiću ovaj splav“, sa kojom je započela svoj nastup, da bi se u nastavku koncerta ređali hitovi „Evropa“, „Samo“, „Nešto mi govori“, „Starija“, „Ćiki ćiki“, „Bela ciganka“ i mnogi drugi.

- Kako vole da kažu „vratila se ponovo", nisam nigde ni odlazila, već u poslednjih godinu dana sam tu, pevam. Jako je lako sačuvati intimu, jer sve je do ličnosti - govori Stoja na početku razgovora za "Večernje novosti".

Godinama je sarađivala sa Sašom Popovićem i karijeru gradila snimajući izdavajući albume za Grand produkciju, a sada je otkrila zbog čega se nije pojavila na njegovoj sahrani.

- Ja nekako tugujem na drugi način. Meni su roditelji mladi umrli i ne volim to. Gledala sam ga kao velikog prijatelja, koji je pomagao svima koliko je mogao. Žao mi je, ali žalim na svom način. Nije mi bilo do slikanja, do gužve... Divan čovek, pun energije, a to ga je i doteralo do smrti jer je on bio čovek koji nije spavao nikad, samo posao, bavio se samo poslom, tako da eto... Neće biti skoro takvih energičnih ljudi kao on. On nikoga nije savetovao, puštao je ljude da rade kako hoće.

U razgovoru za naš list, folk zvezda je istakla o čemu trenutno razmišlja i šta joj je na duši.

- Da se odmorim i uživam u životu. Želim sve najbolje sebi, a i drugima.

Promenila je imidž, a sada je istakla da se sjajno oseća u svojoj koži.

- Smršala sam, počela sam da treniram, da se bavim sobom, predobro se osećam - zaključila nam je Stoja.