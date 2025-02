LEGENDA SOUL MUZIKE PREMINULA U 85. GODINI: NJegove hitove pevali su Elvis i Otis Reding

MOŽDA najpoznatniji bariton 60-ih godina prošlog veka, Džeri "Ajsmen" Batler, preminuo je u 85. godini.

Tanjug/AP Photo/Jason DeCrow, File

Pevač poznat po hitovima "For Your Precious Love", "Only The Strong Survive" i "Make It Easy On Yourself", prema rečima njegove nećake Jolande Gof, preminuo je u svom domu u Čikagu, prenosi Irish Examiner

"Ledeni Čovek", nadimak koji je dobio zbog njegovog retkog i prepoznatljivog stila, nastupao je redovno vikendom sve do poslednjeg dana.

- Znate, dobro sam živeo. Moja žena bi verovatno rekla da sam mogao da živim bolje. Stari momci na ulici su govorili: „Nije važno koliko zarađuješ, nego koliko zadržiš' - izjavio je jednom prilikom davne 1969. godine.

Član Kuće slavnih rokenrola i trostruko Gremi nominovan umetnik Batler bio je glas dva centra soul muzike, a to su Čikago i Filadelfija.

Ljubitelji ove vrste muzike ga možda najviše pamte kao jednog od osnivača grupe "Impressions" iz Čikaga i njegom hitu "For Your Precious Love" kada je imao nepunih 20 godina.

Krajem 60-ih godina, postao je deo filadelfijskog producentskog tima Keneta Gembla i Leona Hafa sa kojima je stvorio "Only The Strong Survive" i "Hey Western Union Man".

Albumi "Ice on Ice", kao i "The Iceman Comet" danas se smatraju prvim modelima muzike za ples, svirana na gudačkim instumentima, što se sada naziva "zvukom Filadelfije" (Sound of Philadephia).

On je bio poznat i kao tekstopisac a velikani poput Otisa Redinga i Elvisa Prislija, pevali su njegove hitove kao što su "I've been Loving You For Too Long", a zajedno sa filadelfijskim producentima pisao je hitove "Never Give You Up" i "He Will Break Your Heart".

Batler je bio prvi izvođač koji je dospeo na vrh top lista što je danas postao standard u pop muzici sa hitovima "Moon River", "He Will Break Your Heart", "Find Another Girl" i "I'm A-Telling You".

Iako su se njegove kolege iz tog perioda mučili sa velikim finansijskim gubitciama, on je radio sve kako bi im pomogao, te je predsedavao fondacijom "Rhythm and Blues! koja je podstakla muzičku industriju da obezbedi zdravstveno osiguranje i beneficije za penziju.