VELIKA POSETA DODIKA AMERICI: Danas putuje u SAD, a 11. novembra u Čikago
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik danas putuje u SAD, gde će učestvovati na konferenciji u okviru republikanskog MAGA pokreta.
- Verujem da ću sresti mnogo kongresmena, senatora, razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima važnih odluka u SAD. Počastvovan sam što idem na lokaciju koja se zove Mar-a-lago u Palm Biču. Učiniću sve najbolje za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.
Dodik je rekao da se u subotu 7. novembra vraća u Republiku Srpsku, a da već 11. novembra putuje za Čikago, gde će prisustvovati osveštanju objekata SPC.
- U Srpsku se vraćam do početka rada NSRS - kazao je Dodik, prenosi RTRS.
(Tanjug)
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