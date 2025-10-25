U ČAST SVETE PETKE: Smotra dečjeg stvaralaštva u Ugljeviku u Republici Srpskoj
U Ugljeviku, u RS, je ispred Centra za kulturu danas je održana 16. Smotra dečjeg folklornog stvaralaštva, manifestacija posvećena svetkovanju krsne slave opštine Ugljevik – Svete Petke Paraskeve.
Organizator smotre je Kulturno-umetničko društvo „Rudar“, pod pokroviteljstvom opštine Ugljevik, a učestvovalo je više od 350 najmlađih članova kulturno-umetničkih društava iz Ugljevika i okolnih mesta: SKUD „Prosvjeta“ Lopare, KUD „Amajlije“, KUD „Priboj“, KUD „Velika Obarska“, SKUD „Ravno Polje“, SKUD „Trnova“ i KUD „Rudar“.
Folklorna smotra je počela svečanim defileom ansambala kroz ulice Ugljevika, a potom su učesnici na platou ispred Centra za kulturu predstavili igre i pesme iz različitih krajeva, na radost brojnih posetilaca. Organizatori su uručili zahvalnice učesnicima i zahvalili opštini Ugljevik na podršci, roditeljima i posetiocima.
Načelnik opštine Dragan Gajić pozdravio je učesnike, roditelje i goste istakavši da je ova manifestacija pravi primer kako se kroz igru i pesmu čuvaju koreni i kulturni identitet srpskog naroda. Zahvalio je Gajić organizatorima iz KUD-a ‘Rudar’, svim učesnicima i gostima iz okolnih opština koji su kako je naglasio zajedno uneli radost, pesmu i duh tradicije u Ugljeviku.
Pozvao je sve Ugljevičane da učestvuju u litiji gradskim ulicama na dan kada se praznuje Sveta Petka Paraskeva, krsna slava opštine Ugljevik i da prisustvuju slavskom ručku u porti hrama Prepodobne mati Paraskeve.
