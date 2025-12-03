Republika Srpska

DODIK O IZJAVI PRIMORCA: Bio je u pravu kada je rekao da je BiH propala država

В.Н.

03. 12. 2025. u 19:25

PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je američki političar i analitičar hrvatskog porekla Maks Primorac, član "Heritidž faundejšn", bio potpuno u pravu kada je na saslušanju o situaciji na zapadnom Balkanu, u organizaciji Pododbora za Evropu Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa, rekao da je BiH propala država.

Foto Borislav Ždrinja

"On je juče samo izgovorio ono što bi svi trebalo da vide, da u BiH strani birokrata blokira zakone, smenjuje izabrane lidere, stavlja veto na zakone, zabranjuje bilo koga ko mu se ne sviđa i truje međunacionalne odnose", napisao je Dodik na platformi X, prenosi RTRS.

Dodik je rekao da političko Sarajevo, umesto zaštite ravnopravnosti naroda i entiteta i njihovog suvereniteta, godinama pokušava da stvori unitarnu BiH u kojoj bi samo Bošnjaci odlučivali.

"Taj projekat je osuđen na propast. S druge strane, Republika Srpska godinama štiti Dejton i odupire se otimanju nadležnosti, rušenju dejtonske ustavne strukture i pretvaranju složene državne zajednice u muslimansku unitarnu državu u srcu Evrope", istakao je Dodik.

On je naveo da je Dejton jedini okvir za opstanak BiH, a sve izvan njega je protivustavno i kako je kazao, neodrživo i biće odbijeno bez oklevanja.

"Još jedan pokazatelj iščašenog razmišljanja i delovanja političkog Sarajeva je i jučerašnji pokušaj podvale da se mimo procedura u Savetu ministara usvoje određeni dokumenti. Ponovo su pokazali da je BiH tek privid od države, karikatura od zemlje u kojoj političko Sarajevo samo traži način da ponizi druge narode i nametne svoju volju", napisao je Dodik.

Zato je BiH, Dodik kaže kaže, propala zemlja, propalo društvo, propala ideja.
Sednica Saveta ministara BiH nije juče održana, nakon što ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red.
Na dnevnom redu bio je Predlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača

BiH sa EU, kao privremenog tela Saveta ministara.

Na sednici je trebalo da budu razmatrana i dva nacrta zakona od važnosti za evropski put i to Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom Savetu (VSTS) i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudu BiH, koje je pripremilo Ministarstvo pravde u Savetu ministara.

(Tanjug)

 

