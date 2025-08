PREPOZNALI BRAĆU U NESREĆI: Preko mosta spasa u Novom Gradu avgusta 1995. prešlo više od 120.000 izbeglih Krajišnika (FOTO)

OD prvog dana "Oluje" zloglasne akcije hrvatske vojske i policije, unesrećeni Srbi iz Republike Srpske Krajine bili su prinuđeni danapuštaju svoja vekovna ognjišta. Njih oko 250.000. U tim konvojima očaja i tuge bilo je i više od hiljadu beba... Uplašeni, ojađeni, izmrcvareni, gladni i žedni, išli su u neizvesnost i danima tražili spas. Neki ga nisu dočekali, umirali su u kolonama od iznemoglosti i prepuklog srca, od bombi ostrašćenih neljudi - hrvatskih pilota kojima su ovi nevoljnici bili legitimne mete. Sahranjivani su poredputa, po njivama...

Foto: D. Milovanović

Svi putevi do kakve takve sigurne luke u Republici Srpskoj, prognanike iz Like i severne Dalmacije, sa Banije i Korduna, vodili su do samo dve sabirne tačke. Do dva mosta spasa - jednog u Bosanskom Novom (danas Novi Grad) i drugog uzvodno u Martinbrodu, oba na Uni nemirnoj. Tog avgusta 1995, njome još nije bio protekao ni sav bol i jad koji je nosila i pamtila od Drugog svetskog rata, a već je došao novi... Da nije bilo tih mostova, da su pre toga u borbama srušeni, ko zna koliko bi bilo žrtava u nesrećnom krajiškom egzodusu.

Foto: D. Milovanović Preko ovog mosta između Dvora i Novog Grada prešlo je više od 120.000 prognanih Krajišnika

Prošle su tri decenije, ali pamćenje nije. U Novom Gradu i danas su živa sećanja na te teške dane. Gotovo polovina izbeglih, njih više od 120.000 prešlo je most između Dvora na Uni i Novog, i prvu čašu vode i koru hleba dobilo u ovom gradu, prvi san na oči došao im je u ovoj varoši na ušću Sane u Unu i samoj izmučenoj od rata koji je uveliko trajao i razarao ga, ali nije ubio dušu njegovih žitelja.

SVEĆE OD CRKVE DO POLA MOSTA Foto: D. Milovanović DOSTOJANSTVENO i sa pijetetom ovaj grad godinam obeležava sećanje na egzodus svog naroda. Svakog 6. avgusta, a ove godine danas, posle pomena, od crkve do polovine tog "mosta spasa", sa obe strane ulice stoji čovek do čoveka sa upaljenom svećom u rukama. Ova svojevrsna kolona pamćenja duga je po 200 metara sa jedne i druge strane ulice. Potom u Unu sa mosta spuštaju vence za one koji do utočišta nisu stigli... Danas će upaliti i 1.903 sveće na još 30 metara: 1.903 sveće za stradale u "Oluji" čija se imena znaju, a 30 metara su simbolika za tri decenije od ove genocidne akcije.

- Ljudi iz Novog Grada iznosili su sve što su imali, često i poslednje što su u kući od hrane imali da pruže ljudima u koloni. Prepoznali su brata u nesreći, prigrlili ga najjače što su mogli - priča za "Večernje novosti" Nedeljko Lajšić, iz Novog Grada, snimatelj nekada Srpske RTV, danas RT RS. - Imao sam tada 23 godine, radio sam, snimao te potresne kadrove. Ali sve što sam zabeležio nije moglo i ne može da dočara nesreću prognanika. Neki od njih su u Novom i odahnuli misleći da je kraj opasnostima od hrvatskih bojovnika, ali njihovi avioni prešli su granicu i neke od Krajišnika ubili u nekoliko kilometara udaljenoj Svodni...

Bilo je, kaže Nedeljko, i traktora i zaprega i motokultivatora sa prikolicom punih unesrećenih ljudi:

- Nikada neću zaboraviti jednu majku koja je u traktoru prevozila mrtvog sina, nikada... Ni izbezumljene ljude kod kojih se i pored svega videla neusahla nada da će se vratiti svojim kućama, ali, nažalost, za većinu je to bio put bez povratka...

Foto: Printskrin RTRS/ N. Lajšić Kolone izbeglih Srba u Novom Gradu

Tog nesrećnog avgusta 1995, Dubravka Maleš je bila curica od nepunih 14 godina, ali stradanje svog naroda, kaže, zauvek će pamtiti.

- Sećam se da su stariji govorili: "Pada Knin, pada Krajina, krenula je katastrofa". Sećam se kolona i kolona traktora koji su prelazili most, dečaka koji su ih vozili. Jedan traktor je čak imao dve prikolice, na njemu ljudi, stvari... Pitala sam tada majku šta se to strašno dešava, a ona mi je kazala: "Ne staj ni na čiju muku, ako ne možeš da pomogneš. Vidiš da narod beži, došlo im do grla. Svoj život spasavaju" - priča nam Dubravka.

Foto: Printskrin RTRS/ N. Lajšić Nedeljko Lajšić

Videla je kaže nepregledne kolone unesrećenih, koje kao da su stajale u mestu, paralelno po dve-tri. Mnogo "tamića", pored jednog od njih bila je privezana krava sa teletom...

"NOVOSTI" NAJBOLjE PAMTE I PIŠU Foto: D. Milovanović U NOVOM Gradu sreli smo i Milana Pašića. Žurno je hodao i nosio tek kupljene "Večernje novosti". Pitali smo ga da nam kaže svoje sećanje na dane kada su se u Novi Grad slivale kolone prognanika iz Krajine. A on nam je kratko odgovorio: - "Novosti" najbolje pišu i pamte. I u to zlo vreme i danas su uz svoj narod. Ja živim u Hrvatskoj, tu preko ovog mosta, u Dvoru na Uni, ali baš zato što su "Novosti" takve kakve jesu svako jutro pređem most i dođem u Novi Grad da ih kupim.

- Jedna devojčica sedela je na tronošcu u prikolici, još pamtim koliko je bila uplašena. Čvrsto je držala krpenu lutku sa narandžastom kosom i plakala... A, jedna mlada žena u prikolici motokultivatora listala je album sa slikama i jecala - pričala nam je Dubravka dok i njoj potresenoj ovim sećanjem nisu potekle suze...

Foto: D. Milovanović Dubravka Maleš

Pamti Novi Grad i pamtiće. Jer, kako kažu Novljani, na zaboravu se ne gradi budućnost.

