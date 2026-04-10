SAVRŠEN DESERT ZA SVE PRILIKE: Bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će vas oduševiti

V.N.

10. 04. 2026. u 12:03

SAVRŠEN desert za sve prilike – bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će oduševiti i najprobirljivija nepca.

САВРШЕН ДЕСЕРТ ЗА СВЕ ПРИЛИКЕ: Богата, освежавајућа и потпуно посна посластица која ће вас одушевити

FOTO: Depositphotos/Chiociolla

Sastojci

Podloga 

300 gr mlevene posne plazme
100 gr posnog margarina
130 ml biljnog mleka

Fil

2 pudinga od vanile

700 ml biljnog mleka
8 kašika šećera
200 gr kokosa
50 gr bele posne čokolade
100 gr posnog margarina
3 kašike mlevene posne plazme

Voćni sloj

300 gr malina
70 ml vode
2 kašike šećera
1 biljni želatin

Preliv

200 gr bele posne čokolade  
100 ml biljne pavlake

Priprema

Mlevenu plazmu sjedinite u sa otopljenim margarinom i biljnim mlekom. Smesu utisnute u kalup i poravnajte. 

Skuvajte maline sa vodom i šećerom na srednjoj temperaturi. Kada omekšaju, sklonite sa vatre i dodajte pripremljen želatin. Topao voćni preliv ravnomerno rasporedite preko podloge.

Za fil, skuvajte puding u biljnom mleku sa šećerom. U topao puding dodajte margarin i mešajte dok se ne otopi. Potom dodajte otopljenu belu posnu čokoladu, kokos i mlevenu plazmu, pa sve dobro sjedinite. Fil nanesite preko voćnog sloja.

Na kraju, zagrejte biljnu pavlaku do vrenja, pa je prelijte preko izlomljene čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka glazura. Preliv ravnomerno rasporedite preko torte.

Tortu dobro ohladite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći, a zatim služite.

Prijatno!

