SAVRŠEN DESERT ZA SVE PRILIKE: Bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će vas oduševiti

SAVRŠEN desert za sve prilike – bogata, osvežavajuća i potpuno posna poslastica koja će oduševiti i najprobirljivija nepca.

Sastojci

Podloga

300 gr mlevene posne plazme

100 gr posnog margarina

130 ml biljnog mleka

Fil

2 pudinga od vanile



8 kašika šećera200 gr kokosa50 gr bele posne čokolade100 gr posnog margarina3 kašike mlevene posne plazme

Voćni sloj

300 gr malina

70 ml vode

2 kašike šećera

1 biljni želatin

Preliv

200 gr bele posne čokolade

100 ml biljne pavlake

Priprema

Mlevenu plazmu sjedinite u sa otopljenim margarinom i biljnim mlekom. Smesu utisnute u kalup i poravnajte.

Skuvajte maline sa vodom i šećerom na srednjoj temperaturi. Kada omekšaju, sklonite sa vatre i dodajte pripremljen želatin. Topao voćni preliv ravnomerno rasporedite preko podloge.

Za fil, skuvajte puding u biljnom mleku sa šećerom. U topao puding dodajte margarin i mešajte dok se ne otopi. Potom dodajte otopljenu belu posnu čokoladu, kokos i mlevenu plazmu, pa sve dobro sjedinite. Fil nanesite preko voćnog sloja.

Na kraju, zagrejte biljnu pavlaku do vrenja, pa je prelijte preko izlomljene čokolade i mešajte dok se ne dobije glatka glazura. Preliv ravnomerno rasporedite preko torte.

Tortu dobro ohladite u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći, a zatim služite.

Prijatno!